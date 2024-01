Córdoba cerró 2023 con 738 nuevos pisos turísticos inscritos en el registro oficial de la Junta

La provincia de Córdoba ha cerrado el año 2023 con 738 nuevos pisos o casas turísticas inscritas de manera oficial en el Registro de Turismo de la Junta de Andalucía (RTA). El crecimiento de esta modalidad de alojamiento en los últimos doce meses ha sido de un 38%.

Todo ello, mientras la Junta de Andalucía ultima la aprobación del decreto para regular la figura de las viviendas con fines turísticos, conocidos popularmente como los pisos turísticos, y que va a suponer un giro de 180 grados para el sector, que hoy es el que más plazas de alojamiento ofrece en Córdoba, superando a hoteles y apartamentos.

El crecimiento en el último año ha sido muy significativo. Así, si en enero de 2023, justo hace un año, el número de pisos turísticos que había declarados en el RTA era de 1.903, doce meses después es de 2.641. Es decir, de media, dos viviendas se han convertido en pisos turísticos cada día en la provincia de Córdoba.

De ellos, la inmensa mayoría se ubican en la capital cordobesa, que aglutina el 92% de la oferta de este tipo de alojamiento (2.435 de los 2.641 que hay autorizados en estos momentos a nivel provincial). El RTA no incluye datos por zonas, pero otras plataformas, como AirDNA -un open data que examina este fenómeno-, sí que evidencian que la mayor concentración se da en el Casco Histórico.

El registro oficial no contabiliza los pisos o casas que se alquilan a turistas sin licencia, aunque cada vez son menos, dado que las plataformas de alquiler (Booking y Airbnb) piden el número de licencia para dar de alta el alojamiento en sus servidores. No obstante, los hay que esquivan el veto y sacan sus casas al alquiler turístico de manera irregular.

También existen personas que, conscientes de la próxima aprobación del decreto, han optado por adelantarse y solicitar la licencia turística, aunque no por ello hayan sacado sus casas o pisos al mercado del alquiler turístico. ¿Por qué? Pues porque la futura normativa andaluza introduce por primera vez vetos para los multipropietarios y empresas explotadoras, así como otorga a los ayuntamientos la potestad de limitar la proliferación de pisos turísticos en determinados barrios y edificios por cuestiones urbanísticas o de planificación.

Las VFT, viviendas con fines turísticos (no son los apartamentos turísticos, que son un negocio hotelero puro), son casas o pisos particulares que un propietario convierte al alquiler para turistas. Para ello, hasta ahora, basta con presentar una declaración responsable y conseguir una licencia de ocupación, aunque la Delegación de Turismo hace un seguimiento de la solicitud antes de aprobarla definitivamente.

La actual normativa, que data de 2016, no impedía a un mismo propietario alquilar varias viviendas. La nueva sí lo hará, limitando su actividad a dos de las que sea titular. Evidentemente, quien hace la ley, hace la trampa, y con un cambio de titularidad, una misma familia con mucho patrimonio urbanístico, podría alquilar varias.

