Córdoba alcanza su récord de pensionistas

Desde que en 1908 se creó el Instituto Nacional de la Previsión, origen del que hoy es el sistema público de pensiones, nunca ha habido tantos cordobeses acogidos a este régimen y cobrando, por tanto, una paga estatal.

Según los datos difundidos por el Ministerio de Seguridad Social, en la provincia de Córdoba son ya 176.725 los cordobeses que cobran un subsidio por pensión, tanto de jubilación como de incapacidad, viudedad u orfandad. Cada año, suele haber unos 1.200-1.500 pensionistas más en la provincia de Córdoba. Aún en el 2017 la cifra estaba por debajo de los 170.000.

Tras la última actualización de las pensiones, el pago medio en la provincia de Córdoba está ya en 994,65 euros. Ese es el abono medio tanto de jubilación como por viudedad u orfandad, además de por algún tipo de baja médica, temporal o absoluta. El incremento en el último año en la provincia de Córdoba se aproxima a los 1.000 euros.

En España, la pensión media del sistema asciende a 1.194,9 euros mensuales, 200 euros más que en la provincia de Córdoba. Esta cuantía, comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares). La pensión media de jubilación del sistema, por su parte, es de 1.374,9 euros.

En Córdoba no se cumple, por tanto, que por cada pensionistas existan dos cotizantes a la Seguridad Social. En la provincia hay 301.000 afiliados al sistema público de la Seguridad Social, frente a los más de 175.000 pensionistas. Actualmente hay 1,72 afiliados por cada pensionistas. Las pensiones se abonan gracias a las cotizaciones sociales que pagan los trabajadores, tanto por su cuenta como por la de sus pagadores.

En España hay 2,17 afiliados a la Seguridad Social por cada pensionistas. Se trata de un sistema único y estatal, por lo que no influye, de momento, que existan 29 provincias españolas con menos de dos afiliados a la Seguridad Social por cada pensionista. De esta manera se garantiza la fortaleza de este sistema.

