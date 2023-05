Córdoba acogerá un macroevento gastronómico al aire libre para elegir la mejor hamburguesa

El Vial Norte acogerá del 8 al 18 de junio el evento The Champions Burger, una macrocita gastronómica que buscará que el público elija la mejor hamburguesa. Más de 17 foodtrucks participarán para hacer las delicias de todo aquel que acuda a un evento que ya ha pasado por Castellón, Alicante, Madrid, Zaragoza, Sevilla y que hasta el 4 de junio estará en Málaga.

Desde la organización señalan que participarán hamburgueserías de la capital, tal y como viene siendo habitual en el resto de citas. El público asistente podrá votar cada hamburguesa que pruebe atendiendo a varios criterios previamente marcados por la organización. La media de entre todas las valoraciones individuales pasará a convertirse en la mejor burger de España para los miembros de esa ciudad.

The Champions Burger se ubicará junto a la estación de tren y será inaugurado el 8 de junio a las 19:30. De lunes a viernes estará abierto de 18:00 a 1:00 y los sábados y domingos, de 12:00 a 1:00.

Las mejores hamburgueserías de cada ciudad participarán posteriormente en la final que se celebrará en el Estadio Ciutat de Valencia. La ganadora pasará a convertirse en la mejor hamburguesa de España de la edición de The Champions Burger 2023.

