Convocan la I Marcha de Hombres contra las Violencias Machistas en Córdoba

La Red Iguales, que está integrada por distintos colectivos de Córdoba y trabaja desde hace más de un año en la integración de mujeres y hombres por la igualdad y contra la violencia de género, ha convocado la I Marcha de Hombres contra las Violencias Machistas que se celebrará en la capital.

La marcha tendrá lugar este viernes 21 de octubre y será la culminación de una jornada de trabajo con institutos, colectivos, asociaciones de vecinos y personas a título particular, mediante la que se quiere sumar a hombres y mujeres por la igualdad real y en la concienciación y la acción contra la violencia de género. Las jornadas 'Trabajando por unas masculinidades igualitarias', durante todo ese día, llevarán a cabo diversas actividades para dar espacio e involucrar en la consecución de la igualdad a los hombres. “Es una acción feminista más integrar a los hombres en la lucha contra la violencia machista”, explican.

El recorrido de la marcha partirá del centro cívico Fuensanta y llegará a la Plaza de Cañero, pasando por las calles Nuestra Señora de Belén, Hermanos Pinzones, Francisco Pizarro, Plaza Rubén Darío, Pasaje Virgen Milagrosa, avenida Virgen Milagrosa, avenida Ministerio de la Vivienda, Plaza Santa Emilia de Rodat, calle Pablo Picasso y calle Funcionariado Lázaro Navajas.

“El patriarcado afecta tanto a hombres como a mujeres, pero especialmente a mujeres, niñas y a las personas más vulnerables. Los hombres son los grandes beneficiarios del patriarcado y a su vez, en su hacerse hombres, deben pagar un peaje , lo que se llama 'costes de la masculinidad'. Es por eso que queremos sumar cada vez más a niños y hombres a la igualdad, a los valores y principios feministas y a identificarlos como propios”, exponen en un comunicado desde la Red Iguales.

El programa de la jornada de trabajo de este viernes que se desarrollará en el centro cívico Fuensanta incluye por la mañana formación y sensibilización con alumnado de institutos, con una lectura simultánea en centros de enseñanza Secundaria del manifiesto 'Hombres por la igualdad y contra las violencias machistas', además del taller '¿Qué pasa con los tíos? La igualdad también es cosa de hombres...y de los chicos'.Ya Por la tarde, se realizará una presentación oficial de la Red Iguales, sobre su trabajo en red y se dará el pistoletazo de salida a la I Marcha de Hombres contra las Violencias Machistas, a la que se anima a participar a la ciudadanía. Al finalizar, en la Plaza de Cañero, tendrá lugar la lectura de un manifiesto y la actuación musical de Ussuru Sound.

La Red Iguales: trabajando por unas Masculinidades Igualitarias nace con la idea de ser una red donde se trabaje para generar un espacio de encuentro, reflexión y formación teórico-práctico sobre masculinidades; coordinar las sinergias de intervención sociales y educativas con hombres, asegurando que el trabajo que se realice se haga desde una perspectiva feminista.

En su manifiesto de fundación, apuestan porque una parte del trabajo por la igualdad de las personas, organizaciones y entidades que conformamos esta Red, ponga el acento en la intervención con hombres desde el feminismo La Red de Iguales está compuesta por un grupo de personas, asociaciones y entidades unidas por una motivación común: Integrar al hombre en la equidad.

Es un espacio compartido de tejido asociativo, abierto y horizontal de participación. Se trabaja desde el consenso, de forma asamblearia y por comisiones de trabajo. Su organización interna está en continua revisión y actualmente está compuesta por la Plataforma Cordobesa contra las Violencias a las Mujeres, Mujeres en Zona de Conflicto (MZC), IES Galileo Galilei, Asociación Nubia. Apoyo familiar, Asociación de Mujeres Yerbabuena, Asociación de Hombres por la Igualdad de Género (AHIGE) y la Coordinadora de Mujeres Distrito Sur.

