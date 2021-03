Los contratos en la hostelería cordobesa caen un 59% desde el verano, mucho menos que el desplome andaluz y estatal

La contratación en la hostelería cordobesa ha experimentado una gran caída desde que se recuperara la actividad a comienzos del verano pasado tras las duras restricciones de la primera ola de la pandemia de la Covid19. Sin embargo, esa bajada en el número de contratos en el sector hostelero en la provincia de Córdoba está muy lejos del desplome que ha experimentado la contratación en la hostelería tanto a nivel andaluz como estatal.

Un informe realizado por Randstad Research muestra que el número de contratos firmados en la hostelería de Córdoba ha caído un -59,2% desde el mes de julio de 2020. Ese índice ha llegado a ser del -72,2% en el conjunto del sector hostelero de Andalucía y aún es mayor en el global estatal: la caída de la contratación en el sector en España llega al -75,4%. Estos datos se pueden relacionar con la poca estacionalidad del sector turístico en Córdoba, frente a otros territorios.

De hecho, la provincia de Córdoba se sitúa entra las que menor impacto en la reducción de contratos en la hostelería ha experimentado en estos meses en Andalucía, solo superada por Málaga. El informe muestra que, a nivel provincial, los mayores descensos en la contratación en hostelería se han producido en Cádiz (-80,8%), Granada (-80,2%), Almería (-79,2%) y Huelva (-74,2%), seguidos por Sevilla (-72,3%) y Jaén (-65,6%). Córdoba es así la segunda provincia con un descenso menor (-59,2%), solo por encima de Málaga (-45,2%).

El estudio también señala que los mayores volúmenes actuales de contratos se registraron en Málaga (3.330), Sevilla (3.259), Cádiz (2.983) y Jaén (1.664). A continuación se encuentran Granada (1.553), Córdoba (1.267), Huelva (1.100) y Almería (1.086).

De otro lado, el número de contratos firmados en hostelería en Andalucía ha caído un 72,2% desde julio, un descenso 3,2 puntos porcentuales menos pronunciado que la media nacional (-75,4%), según el informe realizado por Randstad Research. Esto significa que, desde verano, se han dejado de firmar 41.992 contratos en hostelería en la comunidad, pasando de 58.124 a los 16.132 actuales. Hoy por hoy, Andalucía supone el 28% de todos los contratos del país que se firmaron en el sector, el mayor volumen a nivel nacional.

A nivel nacional, la contratación en la hostelería ha caído un 75,4% desde verano. Desde julio, se han dejado de firmar 176.182 contratos, pasando de los 233.752 a los 57.570 actuales.

Hace un año, el volumen de contratos en hostelería estaba en 290.908 firmas, pero la llegada de la crisis sanitaria provocó que descendiera bruscamente, registrando apenas 13.854 contratos en abril. En los siguientes meses, el indicador rebotó, aupado por el verano y la mejora de las condiciones sanitarias, registrando el julio los mencionados 233.752, la cifra más alta de la pandemia. Pero el encadenamiento de las olas pandémicas y la incertidumbre por las restricciones, han provocado que, con ligeros altibajos, el número de contratos en hostelería registre desde verano una tendencia negativa, hasta mostrar el pasado febrero el tercer peor registro de la era covid.

El informe de Randstad detecta grandes diferencias a nivel autonómico. Con respecto a julio, Baleares (-92,8%), Galicia (-91,5%) y Cantabria (-88,1%) han registrado las mayores caídas en la contratación en hostelería. Las siguen, con descensos también más acusados que la media nacional (-75,4%), Asturias (-87%), Castilla y León (-84,8%), La Rioja (-83,5%), la Región de Murcia (-82,6%), la Comunitat Valenciana (-82,4%), Extremadura (-76,9%) y Catalunya (-76,6%).

Ya con caídas menos acusadas que la media, se encuentran Castilla-La Mancha (-73,9%), Andalucía (-72,2%), Aragón (-70,3%) y Navarra (-67,8%). Los descensos menos pronunciados en contratación en el sector hostelero se produjeron en Euskadi (-58,4%), Canarias (-45,9%) y la Comunidad de Madrid (-31,3%).

En términos absolutos, Andalucía (con 16.132 contratos), la Comunidad de Madrid (8.928) y Catalunya (6.433), son actualmente las autonomías con mayores volúmenes de firmas en el sector de la hostelería, hasta el punto de suponer el 54,7%.

