Compañía y cuidado a través de un teléfono: voluntarios que atienden a los mayores en verano

Mujeres viudas mayores de 75 años. Es el perfil al que más atienden telefónicamente los voluntarios de Cruz Roja en verano, según ha contado a Cordópolis uno de ellos, Agustín Castillejo. En esta temporada del año las altas temperaturas son duras para cualquiera, pero aún más aún para el sector de la población que supera los 70 años. Desde la organización atienden a 800 personas solo en la provincia de Córdoba, a quienes ayudan a convivir con el calor.

Con el programa Ola de Calor, aquellos que se encuentran detrás del teléfono tratan de recordarles “lo que sería más conveniente hacer en verano, no solo en las olas de calor”. Beber mucho líquido, no hacer comidas copiosas, mantener las casas cerradas y refrescadas con ventiladores o aires acondicionados -si se puede-, o salir protegidos a la calle y en las horas más frescas “porque se les recomienda no dejar de hacer ejercicio”, son algunas de los consejos que explica Agustín.

La iniciativa persigue no solo proporcionar información sobre cómo afrontar las altas temperaturas evitando riesgos para la salud, sino también detectar posibles casos de malestar de personas por el calor y activar, en el caso de que sea necesario, a los servicios de emergencia.

Estas personas oscilan entre los 75 y los 90 años, “en su mayoría mujeres viudas aunque son más hombres los que viven solos”, cuenta el voluntario que son a quienes más atienden. La soledad hace que la llamada pueda convertirse también en una charla “para conocerlos un poco” y amenizarles el día. O también aprovechan para trasladar a los voluntarios cualquier necesidad que tengan como “falta de alimento o de asistencia sanitaria”.

Por otro lado, durante todo el verano, la organización adapta su atención a las personas sin hogar en la ciudad, con la incorporación, en los lotes de comida que distribuye en las salidas nocturnas de su Unidad de Emergencia Social (UES), de productos frescos como gazpacho. De esta manera, ayudan a prevenir síntomas peligrosos provocados por el calor como la deshidratación.

Desde la Junta de Andalucía también hacen seguimiento a las personas más vulnerables ante las altas temperaturas, concretamente a 982 solo en la capital. Por distritos sanitarios, 207 pertenecen al Guadalquivir, 370 al Área Sanitaria Sur, 257 al de Córdoba y 148 al Área Sanitaria Norte. Desde la Junta dividen a estas personas en tres grupos según sus necesidades y según el nivel de riesgo, dividido también en cuatro niveles.