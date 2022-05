Un colegio de Córdoba gana un concurso sobre nutrición saludable

Más de 1.500 jóvenes de entre 6 y 16 años procedentes de cinco comunidades autónomas han participado en el concurso ‘Salvacomidas’, del que ya se conocen los equipos ganadores. Durante este curso, alumnado de más de 50 centros educativos ha protagonizado su propio proceso de aprendizaje en cuanto a hábitos saludables y alimentación sostenible. Esta iniciativa promovida por el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología en su división agroalimentaria, EIT Food, ha premiado a cuatro clases de los colegios Gloria Fuertes de Córdoba (en primer ciclo de Primaria), Esclavas del Sagrado Corazón de Salamanca (segundo ciclo), Escolapios de Vitoria (tercero) y Mercedarias de Vitoria (en ESO).

Más allá de elegir a los ganadores, Los Salvacomidas perseguía el objetivo de abordar de forma transversal y multidisciplinar los hábitos de vida saludable integrados en el currículo escolar: alimentación y dieta equilibrada. Asimismo, se incorporan en el programa hábitos educativos para evitar el desperdicio alimentario. En el concurso, se lanzó un reto al alumnado de Educación Primaria relacionado con la creación de un plato equilibrado, sano y creativo, presentando una foto, su receta, su elaboración y la información nutricional. Y al de Secundaria, una idea de negocio o una aplicación móvil, en relación con el sector agroalimentario.

En total, 558 docentes han inscrito a 76 grupos de escolares repartidos por 20 provincias de 5 comunidades autónomas diferentes: Andalucía, Galicia, Castilla y León, Madrid y País Vasco. Para la próxima edición se prevé extenderlo al conjunto de España. Una vez presentados los trabajos, se ha seleccionado a los equipos ganadores, premiados cada uno con una actividad para toda el aula valorada en 500€. En esta ocasión, EIT Food ha contado con la colaboración de la firma Ausolan.

El ganador de primero de Primaria ha sido el colegio Gloria Fuertes de Córdoba, que ha realizado un trabajo titulado ‘Tierra y mar’. El jurado ha valorado la presentación del plato y su elaboración, por parte de niños y niñas que demuestran hábitos de alimentación saludables y conciencia con el cuidado del planeta.

Por su parte, el alumnado de Esclavas del Sagrado Corazón de Salamanca, de 4º curso, ha competido bajo el nombre de RealEaters y ha diseñado y elaborado lo que ha llamado un ‘Healthy Menu’, que según ellos mismos apuntan, “nos ha ayudado a aprender más a tener un comportamiento más saludable en la dieta”. El plato, hecho en equipo, está elaborado con productos del huerto escolar.

En Vitoria han resultado premiados dos colegios diferentes. Escolapios-Calasanz, en tercer ciclo de Primaria, ha presentado un trabajo titulado ‘Courgette Spaghetti’, partiendo de la pasta (la comida favorita de la mayoría del alumnado del curso) y apostaron por hacer “spaghetti saludable”. Para ello usaron verduras del huerto escolar.

En Mercedarias de Vitoria, el alumnado de 3º de ESO ha ideado una APP llamada ‘ENVIRO-FOOD’, para fomentar el comercio local de proximidad acompañado de un consumo consciente y sostenible con el medio ambiente.

El origen de los ‘Salvacomidas’

Los ‘Salvacomidas’ tienen su origen en plena pandemia, cuando EIT Food lanzó la iniciativa para promover, a través de diferentes acciones educativas, los valores de una alimentación saludable y sostenible. La más destacable tuvo lugar durante el confinamiento por el COVID-19, cuando se consiguieron repartir más de 60.000 menús y material educativo a familias en situación vulnerable de Madrid, Bizkaia y Gipuzkoa, en colaboración con marcas de alimentación, empresas de restauración y bancos de alimentos.

Un primer proyecto piloto llevó la alimentación saludable a las aulas el pasado mayo: 150 jóvenes de Primaria de tres centros de Euskadi y Navarra participaron en la experiencia con murales y vídeos de ‘Tik Tok’, convirtiéndose en ‘agentes especiales Salvacomidas’ y optando a premios mientras, a través del juego, aprendían cuestiones básicas como el desperdicio de alimentos, el reciclaje o la dieta saludable. Tras el éxito del programa, EIT Food decidió escalar la iniciativa, esta vez en forma de concurso escolar a 6 comunidades. El año próximo se ampliará a otras comunidades.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!