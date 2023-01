Las cofradías subirán el precio de la carrera oficial en Córdoba por el IVA y la inflación

La Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba subirá el precio de los abonos a las sillas y palcos de la Semana Santa del 2023 para hacer frente al pago del IVA y a la inflación, según ha informado la entidad a través de un comunicado público.

Las cofradías tendrán que pagar IVA por la carrera oficial siempre que el Patio de los Naranjos sea gratuito

Las Hermandades han anunciado que “dentro de unos días se pondrán a la venta las sillas y palcos para presenciar las procesiones de Semana Santa en la carrera oficial. Para ello se habilitará una plataforma de venta a través de internet que permita la adquisición de localidades de forma telemática, aunque también se podrá realizar en la misma sede de la Agrupación”, informan en el comunicado. En este sentido agregan que “los abonados recibirán una comunicación para que puedan renovar sus localidades si están interesados y, además, se publicarán los precios definitivos para este año 2023”.

“Dado que se debe aplicar el IVA y el incremento de la inflación, los precios sufrirán un incremento que aún se está estudiando. El principal motivo de esta subida es la aplicación del impuesto, ya que desde el Tribunal Económico-Administrativo Central se señala la necesidad de repercutir el IVA al 21% en el precio de las sillas dado que no está cerrada la carrera oficial al público, por lo que no se considera un espectáculo donde se cobre una entrada -como puede ser un teatro- y, por lo tanto, no se puede realizar exención de IVA como sí sería posible al ser la Agrupación de Cofradías una entidad sin ánimo de lucro”, exponen. A ello suman la publicación del fallo íntegro de este tribunal.

Curiosamente, la carrera oficial de Sevilla no lleva IVA pero la de Córdoba o Málaga sí. La razón está en que hay zonas de la carrera oficial en las que se pueden ver procesiones sin necesidad de pagar, como en el Patio de los Naranjos. Finalmente, las hermandades mantendrán abierto el Patio de los Naranjos al público, donde además se instalarán palcos y sillas de pago, más cercanos al paso de las procesiones.

Así que a partir de ahora se tendrán que aprobar nuevos precios. En principio, se calcula que el IVA repercutido por la Semana Santa en Córdoba ronda los 50.000 euros al año, muy lejos de los más de 700.000 euros de la de Sevilla. El precio de los palcos en el interior del Patio de los Naranjos es de 423,5 euros, mientras que los palcos exteriores tienen un coste de 363 euros y las sillas de 72,60 euros. En todos los casos, IVA incluido.