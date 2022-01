Uno de cada cinco nuevos autónomos de Córdoba está vinculado a la construcción

Córdoba cerró 2021 con un millar de autónomos más que al comienzo del año. Concretamente, 2021 arrancó con 53.254 autónomos afiliados en Córdoba al RETA y se cerró con 54.251, después de que, en el último mes del año, la suma de trabajadores por cuenta propia se incrementó en 46.

Son los datos que ha ofrecido la Federación de Trabajadores Autónomos (ATA), y que sitúan a la provincia a la cola de Andalucía en crecimiento de trabajadores por cuenta propia, aunque siguen la tónica alcista en la que lleva instalada la comunidad desde hace ya más de un año. Lo que cambia menos es el género. El autónomo cordobés tipo sigue siendo un hombre, si bien el auto empleo crece más entre ellas (+3,3%) que entre ellos (1,1%).

Por sectores, el mayor incremento en porcentaje de nuevos autónomos se dio en dos sectores largamente vinculados al auto empleo, como el arte y el entretenimiento (actores, músicos, escritores o diseñadores), que creció un 10,2%, y el de la comunicación (periodistas, publicistas, asesores…), que aumentó un 6,8%.

Entre medias, fue también pronunciado el aumento de un 7,7% entre los profesionales sanitarios que se dieron de alta en 2021 (ya son casi 1.700 en Córdoba), lo cual está vinculado con el auge de la sanidad privada (a su vez vinculada al deterioro de la sanidad pública.

Aunque, en números redondos, el sector que más autónomos ha creado en Córdoba durante 2021 ha sido la construcción. Entre enero y diciembre, 205 cordobeses se dieron de alta para trabajar en obras y reformas, de manera que Córdoba terminó el año con 5.315 trabajadores por cuenta propia en este sector. Es decir, uno de cada cinco nuevos autónomos de Córdoba están vinculados a este sector, que también es el que más tira en el empleo por cuenta ajena.

En el lado contrario, la caída más significativa se da en otro sector clave, la hostelería, con un saldo negativo anual de 3 autónomos menos, seguramente vinculado a una mayor contratación por cuenta ajena, tras el fin de las restricciones. También caen los autónomos vinculados a las actividades financieras y los seguros.

El sector que sigue teniendo mayor número de trabajadores por cuenta propia en Córdoba el comercio, que cerró 2021 con 110 nuevos autónomos hasta sumar 15.112. La agricultura se mantuvo estable, con 40 nuevos autónomos y 7.130 trabajadores por cuenta propia al término del 2021.

