Solo uno de cada cinco cordobeses que se casó en 2020 lo hizo por la iglesia

2020 no fue un año normal. Tampoco para las parejas que decidieron casarse. El año pasado se celebraron en la provincia la mitad de las bodas del año anterior, 1.385 frente a las 2.750 de 2019. No obstante, y por primera vez, la inmensa mayoría de las bodas fueron civiles. Uno de cada cinco cordobeses optó por casarse por la Iglesia. La tendencia era a la baja, pero no tanto como en este último ejercicio.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), de las 1.385 bodas que se celebraron en 2020, 1.075 fueron civiles. 250 de esos enlaces sí que se celebraron por "el rito católico", según señala el INE. No constan otro tipo de enlaces en la provincia por algún otro rito durante el año pasado, según la información oficial.

Es decir, el 20% de los enlaces fueron por la Iglesia frente a un 80% por lo civil. En 2019, el 40% de los matrimonios en Córdoba fueron por la Iglesia, frente al 60% por lo civil, según los últimos datos disponibles. Es decir, la tendencia no solo no se ha frenado sino que se ha acelerado.

Esta es una tendencia que ha cobrado fuerza en los últimos años. Ya en 2015 el número de matrimonios por lo civil fue levemente inferior al de enlaces por la Iglesia. Entonces, el propio INE aseguraba que en la provincia de Córdoba fueron 1.369 matrimonios católicos por 1.318 civiles los celebrados en 2015. Este cambio de tendencia en la forma de casarse arranca desde hace pocos años. En 2013 se celebraron un total de 2.354 matrimonios en la provincia de Córdoba. De estos, 1.065 (el 42%) fueron por lo civil, frente a los 1.255 enlaces que se celebraron por la Iglesia (53%) del total.

En comparación con el año 2011, la cifra de matrimonios ha caído y el porcentaje de ceremonias civiles desciende de una manera notable frente a los enlaces civiles. Así, en 2011 se celebraron en la provincia de Córdoba un total de 2.760 bodas. Por la Iglesia fueron el 63% del total, 1.757 enlaces, mientras que por lo civil el número de matrimonios no llegó al millar y se quedó en el 36% del total.