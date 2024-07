CCOO y UGT exigen a la Junta el mapa de siniestralidad laboral incluido en el plan de choque que termina a final de mes

Los sindicatos UGT y CCOO se han concentrado este lunes en la Plaza de Las Tendillas por las tres últimas muertes contabilizadas en la provincia como accidente laboral. En concreto, se trata de dos fallecidos por caída desde de altura y un accidentado en accidente de tráfico en servicio. Durante la concentración, los responsables de Salud Laboral de ambos sindicatos han recordado a la Junta que el plan de choque aprobado hace un año, y que expira a final de julio, incluía un mapa de siniestralidad laboral del que por el momento no se sabe nada.

El secretario de Salud Laboral de CCOO de Córdoba, Aurelio Martín, señaló que “llevamos escuchando desde hace tiempo a la administración decir que la siniestralidad laboral está bajando en nuestra provincia. Si miramos los datos fríamente, efectivamente, tenemos un 4% menos de accidentes laborales con bajas en el período de enero a mayo con respecto al año anterior, pero tenemos que ahondar un poco más en las cifras para darnos cuenta de la de la realidad y la realidad no es otra que los accidentes graves, que simplemente por causas del azar no llegan a ser accidentes mortales, se están incrementando. En 2022, los sindicatos denunciamos que estaba habiendo una infra declaración de este tipo de accidentes por parte de las mutuas. Ese año, en el periodo de enero a mayo, se habían declarado 25 accidentes graves. Tras nuestra denuncia, en 2023 se declararon 41, y en este 2024 ya llevamos 43 accidente graves, lo que nos lleva a pensar que esa disminución de los accidentes están en los accidentes leves, aquellos de los cuales muchos quedan sin denunciar y, por lo tanto, no cuentan en la en las estadísticas”.

El secretario provincial de Salud Laboral de UGT Córdoba, Jaime Sarmiento, por su parte, lamentó profundamente “que se sigan produciendo fallecimientos en el trabajo que siempre entendemos pueden ser evitables si se establecen y cumplen los protocolos debidos de prevención de riesgos”, y alertó a las empresas que no las lleven a cabo a que “podrán tener una sanción que va más allá de lo civil, con la aplicación del Decreto 2/23 de mayo del pasado año, así como el Decreto 486/97, ya que podrían incumplir delitos penales y, en este caso, se enfrentarían a posibles penas de cárcel”.

El responsable de CCOO remarcó que “tenemos que seguir atentos y atentas y poner todo de nuestra parte para intentar sofocar esta lacra” y recordó que “hace un año se puso en marcha el plan de choque contra la centralidad laboral en Andalucía, que vence este 31 de julio, y para los sindicatos el resultado de este plan de choque no es para nada satisfactorio porque este plan de choque tenía su eje principal en la creación de un mapa de la siniestralidad laboral que diera visibilidad a dónde se concentran los accidentes laborales, para poder incidir directamente en ellos. A fecha de hoy, no tenemos constancia de ese mapa ni está puesto encima de la mesa, con lo cual el plan de choque se ha visto reducido a algunas campañas informativas que, si bien son necesarias, no son suficientes si de verdad lo que queremos es combatir esta lacra”.

Por otro lado, el responsable de Salud Laboral de UGT Córdoba recordó la campaña llevada a cabo en torno a la disposición de desfibriladores en las empresas, a las que se formaría sobre su uso, y señalo que “hasta el momento podemos hablar de que esta campaña está siendo un rotundo éxito por la cantidad de empresas ya implicadas” y anunció que “queda pendiente hacer un mapa de la ubicación de estos desfibriladores para posibilitar el beneficio de otras empresas o personas que se encuentren en el entorno de aquellas que tengan los desfibriladores porque el fin último y más importante de esta campaña es la posibilidad de salvar vidas”.