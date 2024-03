CCOO denunciará a los comercios que no respeten el horario establecido en el convenio para Semana Santa

El Sindicato de Servicios de CCOO de Córdoba ha advertido que denunciará a la Inspección de Trabajo a los establecimientos que no respeten el horario establecido en el convenio colectivo de Comercio de la provincia para Semana Santa y obliguen a sus empleados y empleadas a trabajar contra su voluntad. En concreto, el convenio establece que el Jueves Santo es día festivo y que el Sábado Santo solo se trabajarán cuatro horas en horario de mañana.

La responsable de Comercio de CCOO de Córdoba, María José Merino, afirma que “estamos recibiendo llamadas de trabajadores y trabajadoras preguntando por el horario de estos días porque sus empresas ya les han anunciado que tendrán que trabajar en horario normal”.

“Es cierto que con la ampliación de la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) los comercios pueden abrir los días festivos de Semana Santa, pero los trabajadores y trabajadoras no están obligados a trabajar en festivo, es totalmente voluntario, y en el caso de decidir trabajar, se les abonará las horas trabajadas como horas extra”, recuerda Merino.

Especialmente perjudicadas por la ampliación de la ZGAT están las personas trabajadoras de grandes almacenes, que “se verán obligadas a trabajar recibiendo como compensación, días libres, generalmente, entre semana, con lo que la conciliación se hace prácticamente imposible”, criticó la responsable de Comercio de CCOO de Córdoba.

CCOO lamenta que, a pesar de las reiteradas peticiones del sindicato en la mesa de seguimiento de la ZGAT creada por el Ayuntamiento de Córdoba a propuesta del sindicato, no se haya negociado un acuerdo para este año que contrarreste los efectos negativos que la ampliación de la ZGAT está teniendo sobre las plantillas. “Queremos un modelo comercial amable, en el que las personas trabajadoras no tengan que sacrificar su vida familiar y personal por culpa de unas aperturas abusivas y absolutamente innecesarias”, remarca María José Merino quien comenta que “si la ampliación de la ZGAT fuera tan buena para el comercio no se cerraría la tienda de Carolina Herrera en los dos centros de El Corte Inglés en Córdoba o la de Oysho en el centro comercial La Sierra”.

En este sentido, la responsable de Comercio de CCOO hace un llamamiento a las empresas para que permitan a los trabajadores y trabajadoras poder conciliar en días tan destacados como los de Semana Santa “en los que la gente quiere disfrutar de las procesiones y de su familia, y no ir de compras”.

“Aún estamos a tiempo para negociar un acuerdo para no permitir la apertura en fechas muy significativas para los cordobeses a pesar de que la ZGAT lo permita”, apostilla Merino.