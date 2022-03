CCOO, CSIF Y UGT llevan a Cabra la protesta por la carrera profesional del personal del SAS

Por cuarta semana consecutiva, los sindicatos CCOO, CSIF y UGT han hecho pública su protesta por los incumplimientos de los acuerdos sobre el desarrollo de la Carrera Profesional para el personal del Servicio Andaluz de Salud (SAS). En esta ocasión, los sindicatos han trasladado al Hospital Infanta Margarita de Cabra la movilización que exige el cumplimiento del acuerdo firmado en Mesa Sectorial el 29 de julio de 2021 entre la Administración y los cinco sindicatos presentes en el máximo órgano de representación de los trabajadores y trabajadoras del SAS.

La Carrera Profesional reconoce los avances alcanzados por los profesionales en la actividad laboral, en relación a los conocimientos, experiencia asistencial, la docencia e investigación y el cumplimiento de objetivos, así como de la competencia profesional. Dicho reconocimiento se traduce en un complemento retributivo que no se está aplicando y que afecta económicamente a más de 60.000 profesionales. Dependiendo del nivel de carrera dichos complementos van desde los 36€ a los 145€ del Grupo E, de 45€ a los 182€ de un auxiliar administrativo o técnico de cuidados auxiliares de enfermería (TCAE), de 72€ a 291€ de un técnico especialista, de 177€ a 711€ de una enfermera o de 273€ a 1.094€ de un médico de familia.

El secretario General del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, José Damas, remarcó en la concentración, que ha reunido a cerca de un centenar de profesionales, que “esta situación afecta a más de 60.000 profesionales andaluces, que siguen estando a la cola de España en cuanto a condiciones laborales y retributivas se refiere mientras el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se dedica a presumir y regalarnos los oídos mientras los profesionales solo encuentran dificultades en el acceso y continuos impedimentos para subir de nivel, algo que no ocurre en el resto del país”.

El responsable de CCOO añadió que “con el maltrato que reciben los profesionales por parte de la Junta no es de extrañar que terminen marchándose a otras comunidades autónomas donde no solo están mejor valorados, sino que tienen mejores condiciones laborales”. “La sanidad andaluza no es atractiva para los profesionales de fuera, a quienes tampoco se les reconoce la carrera profesional de la que sí disfrutan en sus comunidades autónomas de origen”.

Por su parte, La responsable de Sanidad de UGT Servicios Públicos en el Hospital Reina Sofía, Eugenia Urbano, destacó la necesidad de estas concentraciones para "exigir lo que en las mesas de negociación se les está negando" a las trabajadoras y trabajadores.

Urbano destacó el incumplimiento por parte de la Junta de Andalucía de lo ya firmado y quiso trasladar al Consejero de Sanidad, así como al Gobierno de la Junta que "las palabras están muy bien pero que los acuerdos están para cumplirse", algo que negó se haya hecho hasta el momento. "Exigimos una carrera profesional para todas y todos, fijos e interinos, y nos ampara el propio Estatuto Marco y la firma de los acuerdos" con la administración andaluza, añadió la representante de UGT Servicios Públicos. Finalmente, instó igualmente al Presidente de la Junta a cumplir los acuerdos y no sólo "decir que le gusta mucho Andalucía", ya que existen trabajadores en la sanidad que, "haciendo el mismo trabajo, pertenecen a categorías distintas y cobran diferente", en referencia a los auxiliares administrativos y los administrativos.

El delegado de CSIF en el Área Sanitaria Sur de Córdoba, Andrés Barbero, indicó que, “una vez más nos movilizamos para reclamar lo que es de justicia, de manera que más de 60.000 profesionales en Andalucía dejen de estar discriminados y tengan acceso a la carrera profesional en el SAS”. El representante sindical recordó que “desde el acuerdo del pasado verano ha habido muchas promesas para iniciar el procedimiento para la carrera profesional, si bien al final nunca se ha materializado”.

“Nuestros profesionales tienen la carrera profesional más complicada de desarrollar de todo el país”, resaltó Barbero, quien abogó por “un modelo más accesible que les permita poder promocionar en todas las categorías”. El delegado de CSIF Sanidad Córdoba en la zona Sur también reclamó que el personal A1 no sanitario, el Cuerpo A4, C1, C2 y E, así como el personal interino, pueda acceder a una carrera profesional que actualmente se les veta, además de la promoción profesional de los auxiliares administrativos.