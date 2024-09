Carolin Ruggaber: “Los patios son un rasgo definitorio de la conexión de Córdoba con la naturaleza”

Carolin Ruggaber es la flamante ganadora de Patio Talento, el concurso de artistas noveles florales para acceder a una plaza en el Festival Internacional de las Flores, Flora, y exponer su instalación codo con codo con el resto de artistas consagrados. De origen alemán, Ruggaber ha visitado Córdoba para conocer el patio en el que le tocará trabajar para mostrar su obra al público durante Flora 2024 el próximo mes de octubre. Y en su estancia en la ciudad, ha charlado con Cordópolis sobre el reto que supone participar en este evento y lo que para ella es el mundo de las plantas y las flores.

Su trayectoria está marcada por un estilo que mezcla lo urbano con la naturaleza y explora la compleja relación entre la humanidad y el medio, revelando la fragilidad de lo natural, enfatizando su vulnerabilidad y belleza inherente. Investiga el poder transformador de las flores como un lenguaje universal que sintetiza el ciclo de crecimiento y descomposición, alterando la atmósfera de cualquier espacio y evocando profundas emociones.

Marcas de renombre como Hermès y UTA han lucido sus diseños, además de haber participado en proyectos internacionales en Estados Unidos, Francia, España, Italia, Australia y Oriente Medio. Y ahora, en poco más de un mes, Carolin Ruggaber mostrará en Córdoba el arte floral contemporáneo con el que quiere dejar patente su mensaje.

PREGUNTA. ¿Cómo conoció el festival Flora?

RESPUESTA. Descubrí el Festival Flora a través de las redes sociales y lo he seguido desde su primera edición. Para mí es un gran honor participar este año y crear una instalación para el Patio de Orive.

P. ¿Por qué decidió participar en Patio Talento?

R. Elegí participar en Patio Talento porque el Festival Flora es una plataforma excepcional para mostrar la artesanía de instalaciones florales. La idea de usar flores y plantas como piezas temporales me fascina, ya que abre posibilidades infinitas para la creatividad y la innovación. Este festival ofrece una oportunidad única para superar los límites y crear algo verdaderamente original, que no se haya visto antes. Me emociona explorar este potencial y contribuir en un evento que celebra el poder transformador de la naturaleza en el arte.

P. ¿Tenía esperanza en ser la ganadora y poder estar en Flora codo con codo con los mejores artistas florales contemporáneos?

R. ¡Sí, claro! Hemos puesto mucho esfuerzo en desarrollar el concepto, centrado sobre todo en la temática de este año de “Multiespecies”. La oportunidad de mostrar nuestro trabajo junto a algunos de los mejores artistas florales contemporáneos es un verdadero honor. Estamos encantados, no solo de presentar nuestra visión, sino también de conectar, aprender e inspirarnos en ellos.

P. En estos días visita Córdoba. ¿Conocía la ciudad? ¿Qué le han contado sobre su vinculación con las plantas y las flores?

R. Esta es mi primera vez en Córdoba y estoy cautivada por el encanto de la ciudad y la riqueza de su cultura. He aprendido que las flores aquí no solo simbolizan la belleza, sino también la mezcla de culturas y el profundo aprecio por la naturaleza que refleja el espíritu artístico de los habitantes de Córdoba.

La relación de Córdoba con las flores es un testimonio de la riqueza cultural de la ciudad. La tradición de los patios, donde las flores y el agua crean refugios tranquilos, sigue siendo un rasgo definitorio de la conexión de Córdoba con la naturaleza.

P. Está conociendo el patio en el que trabajará e instalará su obra en Flora, el Palacio de Orive. ¿Qué le inspira?

R. El Patio de Orive es increíblemente inspirador. En nuestro concepto, queríamos honrar su luz natural y sus plantas integrándolas totalmente en nuestra instalación. El patio en sí no será solo un telón de fondo, sino que será una parte esencial de la experiencia. Nuestro objetivo es invitar a los espectadores a sumergirse en la interacción armoniosa entre la instalación y el espacio.

P. ¿Tiene ya una idea de qué quiere hacer en su instalación para Flora?

R. Sí, hemos desarrollado un concepto específicamente para Flora que se alinea con el tema de este año “Multiespecie”. Nuestra instalación se centrará en las sinergias que surgen de estas interacciones multiespecies, mostrando cómo la tecnología puede mejorar y complementar los procesos naturales. Nuestro objetivo es ilustrar que los seres humanos pueden ser socios integrales en esta comunidad interconectada, trabajando junto a la naturaleza en lugar de dominarla. En esencia, nuestro concepto destaca el potencial de una relación simbiótica donde la tecnología apoya y amplifica la belleza y funcionalidad de los ecosistemas naturales.

P. Su trayectoria le ha llevado a centrarse en la aportación que hacen las plantas y las flores. ¿Cuál es su importancia para usted?

R. Me siento increíblemente afortunada por haber construido mi carrera alrededor de las plantas y las flores. Para mí, no hay trabajo más satisfactorio que estar inmersa en la naturaleza y trabajar con estos elementos tan hermosos todos los días. Las plantas y las flores no son solo visualmente impresionantes, sino que son profundamente enriquecedoras y complejas. Contribuyen a nuestro bienestar, mejoran nuestro entorno y poseen un sentido de misterio y asombro.

La riqueza de la naturaleza es inigualable, y siempre hay más por explorar y aprender en el ámbito del diseño floral. Cada planta y flor tiene su propia historia y significado, y descubrir cómo interactúan con sus entornos y con las personas es infinitamente fascinante. Tienen el poder de transformar espacios, evocar emociones y traer un toque del mundo natural a nuestras vidas.

P. En un mundo marcado por el cambio climático, ¿la sociedad necesita cada vez más de las plantas?

R. Absolutamente. Mientras nuestro mundo se aleja cada vez más del contacto directo con la naturaleza y se vuelve más tecnológico, la importancia de las plantas y flores en nuestras vidas se vuelve aún más significativa. El cambio climático y la urbanización nos están haciendo más conscientes de la necesidad de reconectarnos con la naturaleza y del papel vital que desempeñan las plantas en nuestro medio ambiente.

P. Ha trabajado sobre la idea de la unión de lo urbano y la naturaleza. ¿Cree que Flora es un ejemplo de esto?

R. ¡Por supuesto! El Festival Flora es un ejemplo muy convincente de la combinación de elementos urbanos y naturales. Al incorporar flores y plantas en la arquitectura de la ciudad, Flora integra perfectamente la naturaleza en el paisaje urbano.

Este enfoque no solo embellece los paisajes urbanos, sino que también fomenta una conexión significativa entre las personas y su entorno. Flora transforma los espacios urbanos en espacios llenos de vida donde la naturaleza no es un pensamiento secundario sino un componente esencial de la vida cotidiana. Ilustra cómo las ciudades pueden evolucionar para abrazar la belleza natural y la funcionalidad, creando un equilibrio más armonioso entre el entorno construido y el mundo natural.

P. ¿Cuáles cree que son los puntos fuertes de un festival como Flora para la sociedad?

R. Un festival como Flora ofrece numerosos beneficios a la sociedad. Ante todo, las flores y las plantas tienen una capacidad única para elevar el ánimo de la gente y proporcionarles alegría. Al mostrar su belleza y diversidad, Flora crea un espacio donde las personas pueden experimentar una sensación de sorpresa y felicidad.

Además, Flora fomenta el sentido de comunidad al unir a personas que comparten su entusiasmo por la naturaleza. Fomenta la interacción social y la conexión, ayudando a construir una comunidad más fuerte

P. Tendrá la oportunidad de realizar encuentros con el público y ver su respuesta a su instalación. ¿Qué espera de esa experiencia?

R. Estoy emocionada por la oportunidad de interactuar con el público y ver su reacción a la instalación. Mi esperanza es que los visitantes no solo aprecien los aspectos visuales y conceptuales de la instalación, sino que también interactúen activamente con ella. Idealmente, espero que el público adopte una visión y un entendimiento más profundo de la interconexión entre diferentes especies y cómo la tecnología y la naturaleza pueden trabajar en armonía.

P. En una edición anterior, una ganadora de Patio Talento también recibió uno de los premios del festival Flora ¿Cree que puede lograr ese objetivo y alzarse como ganadora?

R. Sí, por supuesto, aunque ganar es una gran aspiración, mi objetivo principal es crear una experiencia que realmente conecte con las personas y destaque el tema de Multiespecie.