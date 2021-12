La cancelación de comidas de empresa por Navidad llega ya al 25% de las reservas con el alza del Covid

El alza progresiva de los casos de coronavirus en Córdoba a las puertas de la Navidad está provocando la cancelación de las comidas de empresa organizadas en grandes grupos en locales hosteleros de la capital. Así lo ha confirmado a Cordópolis el presidente de Hostecor, Francisco de la Torre, quien ha señalado que, en la última semana, las cancelaciones de comidas y cenas de empresa por Navidad alcanzan ya el 25% de las reservadas.

Con la capital cordobesa con una tasa de contagio en 251 casos de Covid por 100.000 habitantes y 136 positivos notificados en la última jornada, el repunte de la incidencia de la pandemia en los últimos días ha hecho que, sobre todo las empresas que cuentan con más de 40 o 50 empleados, cancelen sus reservas.

"Raro es el compañero al que no le han cancelado ya alguna comida o cena", expone De la Torre, para señalar que las anulaciones se vienen sucediendo, "en esta última semana", sobre todo. Las empresas están pensándose, así, si seguir adelante con los planes de celebrar este año la comida o cena tradicional por Navidad, que no se pudo realizar el pasado año 2020 más que en grupos reducidos.

Lo que sí se mantienen, de momento, son las reservas hosteleras para grupos reducidos de amigos o familias, que no han observado un número significativo de cancelaciones, según explican desde Hostecor. "Las comidas de 10, 12 o 15 personas no están teniendo anulaciones", refrenda De la Torre, que apunta a los grandes grupos de "más de 50 comensales, las que se están viendo mucho más afectadas" por las cancelacones de última hora.

Bancos, grandes superficies y empresas de más de 40 empleados

Según los datos que maneja Hostecor, las anulaciones de reservas de comidas o cenas navideñas se están dando, sobre todo entre empresas como bancos, grandes superficies y compañías que cuentan con más de 40 empleados.

Los hosteleros piden a los grupos que ya han concertado sus reservas para estas fechas y que decidan finalmente no celebrar la reunión, que comuniquen a los restaurantes y locales su cancelación. Los denominados 'no show' -no presentados sin avisar previamente de la anulación-, constituyen un obstáculo puesto que "el hostelero tiene previsto un espacio, un número de camareros y de productos...en función de las reservas", explica De la Torre.

Por ello, piden "responsabilidad" a quienes no vayan a acudir a celebrar las comidas ya reservadas, de manera que el establecimiento pueda disponer de esas mesas para realizar reservas de manera individualizada o por grupos más pequeños.