El calor no espanta al turismo: el 83% de las plazas de alojamiento están ya ocupadas para el puente

Las Cruces de Mayo más calurosas desde que hay registros van a seguir siendo un imán para el turismo. A falta de 24 horas para que arranque el puente de mayo (que va hasta el martes en algunas comunidades), las previsiones de ocupación en hoteles, apartamentos y viviendas turísticas está ya en el 83%.

El año pasado, el primero sin restricciones tras la pandemia, ofrecía unas previsiones del 75% en los días previos al puente. Los datos de reservas para estos días no se daban desde el año 2019. Aquel un año de récords turísticos, con un puente de Cruces que se cerró con un 90% de ocupación media en los alojamientos disponibles en la capital.

Desde entonces hasta ahora, la oferta ha crecido tanto en hoteles, como en apartamentos y viviendas turísticas. En estas tres tipologías de alojamiento, se espera también una ocupación del 90% este puente (del 99% el sábado) logrando incluso que el efecto rebote beneficie a los alojamientos turísticos de localidades cercanas, como Fernán-Núñez, La Carlota o Cerro Muriano.

Ese es el dato de reservas que tiene en estos momentos Aehcor para los dos días fuertes del puente, el sábado y el domingo. El viernes y el lunes, sin embargo, la ocupación prevista cae al entorno del 70%. En este sentido, el presidente de Aehcor, Manuel Fragero, apunta que la caída en la ocupación el lunes, víspera de festivo en Madrid, indica que hay que mejorar la promoción de los Patios de Córdoba, que empiezan el mismo día 2 de mayo, y deberían retener al turismo en la ciudad.

“Aunque parezca increíble todavía hay quien llega a Córdoba estos días y no sabe que es el concurso de Patios, indica Fragero, que insta al Gobierno municipal a mejorar la organización de la promoción de la ciudad. ”Este fin de semana hay varios festivales paralelos a las cruces de los que no hay promoción, como pueden ser el Festival de las Flores en el Cine Delicias y los eventos del Jardín Alhambra en el Cine Fuenseca“, añade.

Sobre los precios, Fragero apunta a que son los típicos de la temporada alta en la ciudad. “Todavía hay buenas ofertas para pasar el puente en Córdoba. Y, si hay dudas, invito a comparar los precios por alojarse este mismo puente en Sevilla, coincidiendo con la Feria”, reflexiona.

En este ámbito, basta con echar un vistazo a los principales buscadores para comprobar que la oferta no abunda y la más barata ya es inexistente. En el momento de escribir estas líneas, la opción de hospedaje más barata es una habitación con tres camas en un hostal de Córdoba por 160 euros la noche.

No obstante, hay que tener en cuenta que mayo es el agosto para Córdoba. Los sectores comercial, turístico y del alojamiento empiezan ahora el mes grande, que encadena las Cruces, los Patios y la Feria de Córdoba, unos eventos que llegan con unas previsiones de tiempo despejado, aunque tremendamente caluroso para la época del año en la que estamos.

Así, Fragero vuelve a insistir en la necesidad de promocionar la ciudad a nivel nacional. “La venta de esta semana ha sido más floja y la segunda semana de los Patios afloja por coincidir con la Feria de Jerez. Y luego, la semana que hay entre Patios y Feria no hay nada en la ciudad, todo eso requiere una reflexión profunda”, afirma el presidente de Aehcor, que concluye indicando que el amago de huelga en los museos también “ha trastocado los planes de quienes buscan el reclamo cultural”.

