Se buscan 50 taxistas para que el Paseo de la Ilusión llegue al mayor número posible de usuarios de residencias

Un año más, y ya van 19, la Asociación Provincial de Trabajadores Autónomos de Auto Taxi de Córdoba (Autacor) está trabajando para que usuarios de residencias de mayores de Córdoba salgan una tarde de sus centros y disfruten del alumbrado navideño de Córdoba. Se trata de la iniciativa El Paseo de la Ilusión, una acción que, gracias al altruismo de taxistas de la ciudad, regala verdaderos momentos entrañables tanto a los que la reciben como a quienes la hacen posible. Pero aún queda algún escollo por solventar: la disponibilidad total de taxistas.

Tal y como ha informado el presidente de Autacor, Miguel Ruano, los taxis necesarios para que en El Paseo de la Ilusión participen todos los residentes que por el momento hay apuntados -431 más 18 cuidadores- son necesarios 112 taxis y otros tres adaptados; es decir, 115 vehículos, el 25% de la flota. A día de hoy, la entidad cuenta con 65 taxistas disponibles, pero todavía faltan 50.

El día elegido ha sido el martes 19 de diciembre. En total, participarán 17 residencias: 14 convencionales más las de San Rafael de Alzheimer, Matías Camacho de Alcolea, Santa María de la Merced de Alcolea y el grupo de comida a domicilio de los Servicios Sociales del Ayuntamiento. Ruano ha adelantado, además, que si consiguen superar el número de 115 taxis disponibles, trabajarán con la posibilidad de que usuarios de Hogar Renacer participen en la misma, ya que desde la directiva de la asociación se ha realizado esta petición.

A este respecto, ha recordado que El Paseo de la Ilusión “nació para hacer disfrutar a los mayores” pero, en los últimos años, cada vez son más los organismos sociales que contactan con Autacor para barajar la posibilidad de que sus usuarios participen en ella. Ruano ha apelado a la “disponibilidad” dado que es la solidaridad de los taxistas la que hace posible la iniciativa. Cabe recordar que “se trata de dos horas de trabajo” que no facturan y que el combustible corre a cargo del conducto.

De este modo, los taxistas recogerán a los usuarios en sus residencias a partir de las 18:30 y se ha fijado como punto de encuentro el aparcamiento de la Diputación de Córdoba, donde deberán estar todos los vehículos a las 18:45. A las 19:00 comenzará el recorrido, que finalizará una hora después. El itinerario será el siguiente: Diputación, Avenida Ronda de los Tejares, Avenida República Argentina, Paseo de la Victoria, Calle Concepción, Bulevar de Gran Capitán, Calle Gondomar, Palza de las Tendillas y Calle Claudio Marcelo, donde terminará. Tanto en este punto como en el Bulevar, dos coros navideños recibirán a los mayores, a quienes les cantarán villancicos.

En rueda de prensa, Ruano ha agradecido a la Policía Local del Ayuntamiento de Córdoba la disponibilidad y el esfuerzo para que esta acción se realice de la manera en la que siempre se ha concebido: que sea una caravana continua, “porque eso es lo bonito”, por lo que El Paseo de la Ilusión afectará al tráfico, por lo que el presidente de los taxistas de Córdoba ha agradecido a la ciudadanía su paciencia.

Por su parte, la delegada de Servicios Sociales del Ayuntamiento, Eva Contador, ha reconocido a los taxistas participantes “dado que se trata de una acción desinteresada”, mientras que ha destacado que “cada vez son más las personas que, al paso de la caravana, se agolpan a ambos lados de las calles para recibir a los mayores”.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!