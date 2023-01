Dos bonsáis de Córdoba, seleccionados entre los mejores de España

Dos composiciones de socios de la Asociación Cordobesa de Bonsái han sido seleccionados para formar parte de los 150 mejores ejemplares que se han mostrado en el certamen nacional más importante, celebrado este fin de semana en Aranjuez (Madrid) y que ha contado con bonsáis de toda España y otros llegados desde fuera de nuestras fronteras.

La Convención de la Unión del Bonsái Español (UBE) ha tenido lugar entre el 27 y 29 de enero en el Centro Cultural Isabel de Farnesio en Aranjuez, donde sus salas de exposiciones han acogido a los mejores bonsáis del país, 150 ejemplares que han pasado una selección previa, a través de fotografías, por parte de la organización.

Desde Córdoba han viajado dos composiones que han reunido los méritos para mostrarse en esta exposición nacional, la primera vez que ejemplares de los miembros de la Asociación Cordobesa de Bonsái han sido elegidos para este certamen, según explica a Cordópolis su presidente, Francisco Ruiz.

Él mismo es el creador de la primera de las composiciones, que cuenta con “un alcornoque de 100 años de edad y 20 de cultivo” como árbol principal. Junto a él, dos figuras de garzas encima de un tronco seco, en una pequeña bandeja especial que imita un lago.

La segunda composición cordobesa es de Fernando García, que ha llevado un romero de 25 años de cultivo como árbol principal y una pequeña higuera de una década como secundario, cultivados durante años también, explica García a este periódico. Esta última de hoja caduca, se encuentra ahora desnuda en el invierno y la escena de esta composición se completa precisamente con una pequeña figura de una grulla, que solo está en España en invierno y sugiere así la estampa invernal.

Para seleccionar estas composiciones “prima que el árbol esté 'terminado', con sus ramas hechas, aunque un bonsái nunca está terminado”, explica Ruiz sobre el cultivo, la poda y el cuidado que necesitan estos ejemplares para mostrarse como esos pequeños árboles que son verdaderas obras de artesanía.

El jurado, así, busca los mejores árboles, pero también se fija en las escenas recreadas en las composiciones, donde la maceta, la mesa, las figuras y los fondos que se utilizan, también puntúan en el concurso. “La composición tiene que gustarle a los jueces”, dice el representante cordobés. Y es que en esta cita -“una de las tres más importantes a nivel europeo”, concreta Ruiz-, “el nivel es altísimo”.

Los ejemplares presentados en el certamen concursan en varias categorías, dependiendo del tamaño y características del árbol - Shohin; Kyfu, Chuhin y Dai -, y se otorgan premios al Mejor Caduco, al Mejor Perenne que no sea conífera y a la Mejor Conífera. Además, se otorgan siete premios especiales para las composiciones.

Además de la muestra y la selección del jurado para los premios, el encuentro nacional de bonsáis cuenta con demostraciones de trabajo de los mejores maestros nacionales y también de internacionales llegados de Japón, Italia y Argentina.

Los representantes cordobeses se han mostrado orgullosos con haber sido seleccionados por primera vez, elegidos “entre miles de bonsáis” que llegan a presentarse al concurso para la preselección y formar parte de la muestra. “Era impensable que nos cogieran con tantísimos árboles”, dice Francisco Ruiz. Pero ha sido posible. Y dos composiones de bonsáis cordobeses han estado en el certamen de los mejores ejemplares de España.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!