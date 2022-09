El Ayuntamiento pondrá cámaras en el Parque de Levante ante la oleada de actos vandálicos

“Parque que hacemos, parque que están destrozando”. Así de contundente se ha mostrado este martes el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Salvador Fuentes, que ha informado de las nuevas obras que se realizarán próximamente en el Parque de Levante. La denuncia pública la ha realizado después de los numerosos actos vandálicos que está sufriendo este parque, recién construido. La situación ha llevado al Ayuntamiento a promover la futura colocación de cámaras de seguridad para intentar dar con los autores de estos hechos.

En rueda de prensa, Fuentes ha insistido en el daño que causan este tipo de actos, y no solo económico, a la puesta en marcha de un parque que es una gran reivindicación vecinal. Esta situación, ha comentado el presidente de la Gerencia, también se está produciendo en el Parque de El Patriarca, “donde no hay día en el que no se produzca un destrozo o una denuncia. Ayer, otra vez”. “A ver si cogemos a alguien con las manos en la masa porque parque que hacemos, parque que están destrozando”.

Además, Fuentes ha agradecido su implicación a la asociación de vecinos del barrio después de que alguno de sus representantes “se haya enfrentado con algún que otro delincuente cuando le ha llamado la atención porque se estaba cargando una cosa que es de todos”. Las “víctimas” de los últimos actos vandálicos han sido las placas solares, que han sido “apedreadas” al igual que “ocurrió al principio con 78 farolas”. Asimismo, ha sido vandalizada una zona de riego y la puerta del huerto ha sido sustraída.

En relación a las obras, tendrán un presupuesto de unos 2,3 millones de euros de los que 547.576,48 euros irán destinados a completar la zona norte mientras que 1.068.055,35 euros se emplearán en acondicionar la zona sur. En la zona norte se seguirá acondicionando el terreno y se harán trabajos de pavimentación, alumbrado público, jardinería, mobiliario urbano, seguridad y salud y gestión de residuos. Estas actuaciones durarán unos cuatro meses.

Mientras tanto, las de la zona sur se alargarán durante nueve meses y contemplan un acondicionamiento del terreno, pavimentaciones, red de saneamiento, alumbrado público, jardinería, la instalación de red de riego y mobiliario urbano, seguridad y salud, gestión de residuos y protección del patrimonio arqueológico.

Cuando finalicen las obras de ambas zonas, el parque tendrán 30 grandes árboles y otros 639 ejemplares. Además, habrá una zona de uso recreativo para niños, con toboganes y tirolinas, circuitos biosaludables y zonas de petanca. Desde la asociación de vecinos Amanecer de Fátima, Francisco Bellido, ha agradecido a Urbanismo “que todas las reivindicaciones” del colectivo “se han visto reflejadas en el proyecto”, aunque ha anunciado que la asociación seguirán peleando para que se cumplan otras peticiones, como la construcción de dos piscinas.