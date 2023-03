El Ayuntamiento de Carcabuey cortará este lunes el suministro de agua para instalar detectores de fugas

El Ayuntamiento de Carcabuey cortará el agua en el municipio durante este lunes para llevar a cabo unas obras que permitan al consistorio detectar posibles fugas.

El corte se producirá a partir de las 21:00 en la red general, afectando así a todas las viviendas y a las fuentes ubicadas en la vía pública, tal y como ha informado el alcalde del municipio, Juan Miguel Sánchez. El corte no afectará a la red de industria.

Durante los trabajos se instalarán contadores en los depósitos de agua para hacer un mapa de detección de fugas en la red de agua potable con el objetivo de optimizarla y ahorrar al máximo, ha señalado el regidor.

Dado que se desconoce cuándo se restablecerá el suministro, Sánchez ha pedido a los vecinos que sean previsores y se hagan con agua para los usos más básicos.

