Así avanza la obra que reducirá el viaje en tren entre Sevilla y Málaga en 20 minutos vía Córdoba

Esta semana, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha propuesto desenterrar un proyecto ferroviario que el gobierno andaluz sepultó en 2013: la construcción de una línea de alta velocidad entre Sevilla y Antequera (Málaga). El objetivo del conocido como AVE andaluz era conectar las dos capitales andaluzas en un viaje de 50 minutos de duración. La obra se abandonó tras una inversión cercana a los 300 millones de euros en mitad de una enorme crisis económica que la hacía inviable.

La alternativa que se trazó entonces por el Gobierno de Mariano Rajoy fue la construcción de un by pass en Almodóvar del Río, una circunvalación que unía las líneas de alta velocidad Sevilla-Madrid y Málaga-Madrid kilómetros antes de llegar a Córdoba. Este atajo, similar al construido en Madrid para que los trenes del sur y el oeste de la Península no tengan que hacer parada en la capital de España, permitirá ahorrar 20 minutos el viaje entre las dos ciudades andaluzas a través de la alta velocidad. Actualmente, el servicio Avant cubre la distancia entre Málaga y Sevilla en algo menos de dos horas. En coche el viaje dura unas dos horas y media, por lo que el tren sigue siendo más competitivo.

Con la obra del by pass de Almodóvar del Río el trayecto durará algo más de hora y media. Ahora mismo, los trenes tienen que entrar en la estación de Córdoba, donde paran. Allí cambian de vía y de línea de alta velocidad. Cuando esté la obra culminada ya no tendrán que hacerlo, por lo que la reducción de viaje entre Málaga y Sevilla es inminente.

Pero, ¿cómo van las obras?

Los trabajos se proyectaron en el año 2016 pero las obras no arrancaron hasta el 2 de julio de 2020. El estado de alarma y la pandemia condicionó el proceso administrativo previo, lo que ha retrasado su puesta en marcha. Entonces, las obras tenían un importe de 12 millones de euros y un plazo de ejecución de 20 meses. El by pass debería haber estado ya en servicio, pero “se detectó la necesidad de ampliar el proyecto inicial por un modificado”. El problema estuvo en el drenaje, que el diseñado no era suficiente.

El proyecto modificado se adjudicó en mayo del año pasado, por un importe de otros 14 millones de euros más. El plazo de ejecución de las obras es de 17 meses y medio. De momento no consta retraso alguno, por lo que deberían terminar los trabajos a mediados de agosto de este mismo año. “Estas obras son imprescindibles para que pueda entrar en servicio el by pass”, aseguran desde Adif. Después, Renfe tendrá que probar la línea, garantizar la seguridad de los trenes y solo entonces podrá reducir el tiempo de esos viajes.

Las obras consisten en la construcción de una especie de circunvalación de alta velocidad de 1,78 kilómetros de longitud. El ramal diseñado es de vía única. El trazado se inicia aproximadamente a la altura de los escapes del puesto de banalización existente en Almodóvar del Río, que permite una velocidad máxima por vía de 100 kilómetros por hora.

La ejecución afecta al trazado actual de la línea de ferrocarril de ancho ibérico Alcázar de San Juan-Cádiz, por lo que es precisa la rectificación del trazado de la misma en una longitud aproximada de 1.089 metros. Para posibilitar el cruce del ramal sobre la rectificación de la línea de ferrocarril convencional se proyecta una estructura tipo pérgola.

En los trabajos ya se han repuesto las líneas de alta tensión y se están intensificando en los drenajes. La plataforma del futuro by pass está ya construida, pero no los taludes y terraplenes, además de varios cruces. Uno de los más importantes es el del arroyo Tamujar, que se están encauzando. Se ha ejecutado ya una primera fase y se trabaja en la segunda. En el trazado alternativo para la vía convencional también se están construyendo losas de cimentación para facilitar sus drenajes.

Una obra lista en los próximos meses

En cualquier caso, el atajo por Almodóvar del Río para la alta velocidad andaluza llegará mucho antes que la propuesta del presidente de la Junta. Como muy tarde, en el año 2024 se podrá viajar más rápido entre Sevilla y Málaga por Avant. También entre Sevilla y Granada por esta bifurcación, sin necesidad de parar en Córdoba.

El proyecto del Ave andaluz a través de Marchena tendrá que ser revisado y reiniciado. En principio se calculan cuatro años desde que se proyecta hasta que se pueden adjudicar las obras. Posteriormente son, al menos, otros cuatro años más de trabajos sobre el terreno. Por tanto, Sevilla y Málaga no estarán unidas por 50 minutos en alta velocidad al menos hasta la próxima década.