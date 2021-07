El atasco en los exámenes de conducir deja a más de 5.000 alumnos pendientes de fecha

La Asociación Provincial de Autoescuelas de Córdoba (Apac) ha denunciado este lunes "la situación crítica del sector, fruto de una gestión por parte de la Jefatura Provincial de Tráfico poco acorde a las necesidades de las personas que requieren del servicio de exámenes y de las autoescuelas que los forman". En total, calculan, hay más de 5.200 alumnos cordobeses pendientes de una fecha para un examen.

"Desde la Jefatura Provincial de Tráfico se nos informa que el servicio de exámenes que se garantiza durante este verano (para la administración el periodo comprendido entre el 15 de junio y el 16 de septiembre) será del 50% de su capacidad. Exactamente igual que el año pasado, hecho que nos llevó a denunciar frente a la Subdelegación del Gobierno y que provoco un retraso nunca conocido en nuestra provincia llegando a 56 días hábiles. Este año se vuelve a insistir en este mal formato, a pesar de que aún no habíamos eliminado los retrasos del pasado año. Formato que claramente está demostrando su ineficacia y que ya no se utiliza en casi ninguna Jefatura de España, pues es preferible parar los exámenes unos días y el resto del verano trabajar al máximo de capacidad, que estar dando un pésimo servicio todo el verano", ha asegurado Apac, que este lunes ha acudido a la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) para denunciar la situación.

Así, relatan que educir al 50% la capacidad de examen hace que se pierdan 1.694 pruebas al mes (5.082 pruebas entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, teniendo en cuenta que disponemos de una plantilla de 14 examinadores) y además, sumado a esto, no se emplean todos los efectivos en su función de examinar. Dos de estos examinadores son destinados diariamente a hacer labores administrativas y a hacer exámenes teóricos, que recordamos que las aulas de Córdoba están informatizadas y no requieren de nadie especializado para realizar dichos exámenes, algo que consideramos inadmisible. "Este hecho de dejar dos examinadores diariamente en la Jefatura hace que mensualmente se pierdan 484 exámenes prácticos (5.808 pruebas anuales), esto sumado a la reducción del 50% en la época estival eleva el número de exámenes no realizados a la friolera cifra de 10.890 pruebas menos anuales. Como se puede comprobar esta forma de proceder nos lleva a un número elevadísimo de pruebas sin hacer que aumentan considerablemente los retrasos", exponen.

"El efecto de este despropósito se produce en una época donde las autoescuelas tienen el 70% de su volumen de negocio anual, coincidiendo con la época de vacaciones de los estudiantes, con una especial repercusión en las autoescuelas de fuera de la capital donde los alumnos vuelven a sus lugares de residencia y aprovechan el verano para sacarse el carnet", aseguran.

Con fecha de junio, "tenemos una bolsa de 3.655 alumnos pendientes de examen en el centro de exámenes de Córdoba Capital, también había 1.248 alumnos pendientes de examen en el centro de exámenes de Puente Genil y 383 alumnos pendientes de examen en el centro de exámenes de Pozoblanco. En definitiva, un total de 5.286 alumnos pendientes de examen en toda la provincia", lamentan, una situación que aseguran no se había dado hasta ahora.

La Asociación Provincial de Autoescuelas (Apac) solicita a la Subdelegación del Gobierno en Córdoba, como organismo máximo responsable, que tome medidas ya que "hasta el día de hoy ha hecho caso omiso a casi todas las peticiones que desde este sector le venimos reclamando en este último año y no ha sido capaz de sensibilizarse del gravísimo problema que esta forma de gestión provoca en la ciudadanía y especialmente a las autoescuelas, llevándonos a una situación agónica que puede significar despedidos a nuestras plantillas de personal de forma masiva, incluso cierres definitivos ante la falta de capacidad para dar salida a los alumnos, los cuales deciden abandonar su formación y obtener el permiso en otra provincia ante los retrasos que venimos sufriendo".