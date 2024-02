Anuncian huelga indefinida en Peninsular del Latón por las altas temperaturas en la fábrica

El comité de empresa de Peninsular del Latón S.A. ha anunciado una huelga indefinida en su factoría de Córdoba a partir del próximo 8 de marzo, ante “la dejadez de la empresa a la hora de tomar medidas para mitigar las altas temperaturas que se registran en el interior de la fábrica”.

Así lo ha destacado, en una nota, el presidente de dicho comité, en representación de UGT-FICA, Antonio Lopera, quien ha recordado que “ya el año pasado advertimos a la empresa de que cada vez es más complicado trabajar en el interior de la fábrica debido a las altas temperaturas, que se prolongan durante varios meses, y que debería de tomar medidas e invertir para poder mitigar ese calor, porque cada año se aumentan los días en los que los trabajadores tienen que soportar temperaturas superiores a los 50º C”.

Lopera, que también es secretario de Acción Sindical de UGT-FICA Córdoba, ha explicado que, “a pesar de ser complicado poder alcanzar en Córdoba los 25º C que marca la Ley, lo que no podemos permitir es que no se tome ningún tipo de medida en este tipo de empresas para, por lo menos, mitigar el calor de tal manera que permita trabajar en condiciones normales y sin poner en peligro la salud de los trabajadores”.

Sin embargo y según ha lamentado el responsable sindical, “a fecha de hoy en Peninsular del Latón no tienen previsto hacer nada al respecto, y carecen de un plan de inversiones para evitarlas altas temperaturas, teniendo en cuenta que la fábrica tiene una fundición y varios hornos que trabajan a muy altas temperaturas, haciendo insoportable realizar cualquier tipo de esfuerzo, especialmente durante los meses de verano”.

Por otra parte, Lopera ha dicho que “los trabajadores no tenemos ni aire acondicionado en el vestuario, algo a lo que la empresa se comprometió y, hasta ahora, lo único que ha hecho es instalar cámaras para vigilar a los trabajadores que bajan al comedor, único sitio donde poder refrigerarse un momento”.

Estas son las razones por las que el comité de empresa ha decidido convocar una huelga indefinida, para “hacer ver a la empresa que no estamos dispuestos a seguir trabajando en estas condiciones y que tiene que hacer algo para solucionarlo”.

El secretario de Acción Laboral de UGT-FICA ha aclarado que la huelga habría sido convocada “con esta antelación para forzar a la empresa a que tome medidas antes del verano”, y ha avisado que, “en el caso de no tener respuesta positiva, los paros irán creciendo hasta forzar a la toma de medidas urgentes para solucionar el problema”.