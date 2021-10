El animalista cordobés Javier Luna, nuevo presidente del Pacma

El activista animalista cordobés Javier Luna, cabeza visible del Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (PACMA) en Córdoba, ha dado el salto a la política nacional, y es, desde hace algunos días, el flamante nuevo presidente de PACMA en España.

La candidatura de Luna resultó ganadora en las votaciones en las que se escogió a la nueva junta directiva en la Asamblea General del partido, celebrada en Barcelona. Esta nueva Junta está compuesta por personas con una larga trayectoria de compromiso con el partido, con Javier Luna en la Presidencia, Cristina García en la Vicepresidencia, Asunción Estévez en la Secretaría, Ana María Béjar en la Tesorería, y Ana María González y Javier Sanabria en las Vocalías.

Luna ha sido responsable y coordinador de PACMA en Córdoba desde el año 2012 y es muy conocido por su activismo dentro del mundo de la protección animal, especialmente en campañas en contra de la caza. Por su parte, Cristina García, vicepresidenta, ha sido coordinadora de PACMA en Málaga los últimos cuatro años y es abogada de profesión, siendo coordinadora de la Sección de Derecho y Bienestar Animal del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga.

La nueva Junta Directiva de PACMA se ha marcado como principal objetivo alcanzar la representación política. PACMA estuvo a punto de lograrlo durante la etapa de Silvia Barquero en la presidencia y de nuevo se quedó muy cerca con Laura Duarte al frente, penalizadas ambas candidaturas por una Ley Electoral que no premió con ningún diputado los 326.045 apoyos que logró en mayo de 2019 (que en la repetición electoral fueron 226.376 votos).

Para conseguirlo, la nueva junta directiva de Javier Luna apuesta por una mayor descentralización del partido, dando más protagonismo a los coordinadores y las coordinadoras provinciales de PACMA y creando una red amplia de colaboradores y voluntarios que permita tener una estructura fuerte a nivel local para afrontar futuros comicios y realizar acciones en defensa de los animales en todo el territorio nacional.

También será un pilar estratégico fundamental el diseño y la puesta en marcha de una nueva estrategia de comunicación atractiva para transmitir la necesidad y la importancia de votar al único partido que apuesta de forma decidida por la defensa de los animales y el medio ambiente, así como establecer una colaboración necesaria con el resto de organizaciones y personas del movimiento animalista para lograrlo.

Los ejes de defensa del partido continuarán siendo los animales, el medio ambiente y las personas, aunque se hará una apuesta firme por ser el partido verde de referencia en España, ante la terrible problemática de la crisis climática.

La defensa de todos los animales seguirá siendo, como no podía ser de otra manera, el pilar básico de la acción política de PACMA. Un problema ignorado sistemáticamente por el resto de partidos políticos y utilizado solo como reclamo electoral por estos, con acciones enfocadas al bienestar animal que, en la mayoría de los casos, resultan muy insuficientes para abordar el sufrimiento que padecen los animales en España.

La nueva Junta Directiva afronta el reto de hacer crecer a PACMA como partido político con ganas e ilusión, con el convencimiento de que se fortalecerá al partido como referente en la defensa de todos los animales en nuestro país, y como único partido político que trabaja duro y con determinación por la situación de emergencia en la que se encuentran tanto los animales como el planeta en el que vivimos.

