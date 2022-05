Andaluces Levantaos defiende políticas de empleo “que cambien la dinámica del paro cronificado”

El candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía por la plataforma Andaluces Levantaos, Modesto González, ha defendido este viernes en Córdoba “la necesidad de llevar a cabo políticas activas de empleo que cambien la dinámica del paro cronoficado” en Andalucía.

En un encuentro con los medios de comunicación en la Feria de Córdoba, González ha presentado las políticas por el empleo como uno de los ejes del programa de Andaluces Levantaos, así como “la defensa de los servicios públicos” y actuvar medidas “para acabar con la gran lacra del desempleo que arrastra Andalucía”.

El candidato de la plataforma ha mantenido un encuentro este viernes con empleadas del sector de la limpieza que trabajan para el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y para la Agencia Tributaria y ha denunciado que “la precariedad laboral es cada vez mayor” en sectores como este donde “los convenios no cumple la legislación ni con el Salario Mínimo Interprofesional”.

Modesto González, que ha anunciado en Córdoba la presentación de un recurso en los juzgados del Contencioso Administrativo de Granada contra la candidatura de la candidata de Vox, Macarena Olona, se ha referido a la capital cordobesa por tener “el casco histórico más importante del estado y Europa”.

Sobre ello, ha recordado que Andaluces Levantaos defiende “el mantenimiento que merece (el casco histórico), cuanto antes”, en lo que viene siendo una reivindicación de esta plataforma política a nivel local desde hace meses.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!