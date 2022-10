AMPAS de colegios de Córdoba acuden al Defensor para demandar mejoras en infraestructuras de los centros

Representantes de asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPAS) de distintos centros educativos de Córdoba han acudido al Defensor del Pueblo Andaluz para presentar sus quejas y reclamar mejoras en cuanto a infraestructuras en los colegios.

En una reunión mantenida en los Colegios Provinciales entre la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz y miembros de las plataformas cordobesas de AMPAS de la escuela pública Niñ@s del Sur, que aglutina a más de 60 a nivel provincial, y SOS Climatización, que cuenta con once colectivos de madres y padres entre sus asociados, los asistentes expusieron sus quejas para que esta institución se persone en dichos asuntos.

Antonio Bueno y Antonio Arauzo, representantes respectivamente de ambos colectivos de familias de alumnos, transmitieron sus quejas sobre el cierre de líneas en la escuela pública y le mostraron el apoyo de estas plataformas a la ILP por la bajada de ratio que ya está en sede parlamentaria y que apoyan decenas de colectivos amén de casi 53.000 firmas de andaluces y andaluzas.

A nivel municipal presentaron quejas sobre los “numerosos déficits” en infraestructuras existentes en los colegios cordobeses: climatización, sombreado, mobiliario, etcétera.

Estas AMPAS están realizando una auditoría en sus colegios “para conocer al detalle el tremendo déficit existente en materia de inversión en infraestructura, con estructuras y mobiliario en algunos casos preconstitucionales”, argumentan. “En febrero el propio Ayuntamiento prometió que realizaría esa auditoría en mayo, pero no fue así”.

Sobre todo ello, la Oficina del Defensor abrió trámites y quedó en recepcionar la información que en breve se le enviará para participarse de estas situaciones a nivel oficial.

