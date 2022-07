“La agricultura familiar es la que alimenta al mundo en situaciones críticas”

Tras dos ediciones atípicas marcadas por la pandemia, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha vuelto a celebrar la presentación del Anuario de la Agricultura y la Ganadería Familiar 2022 en la sede del Consejo Económico y Social, tal y como venía haciéndolo desde el año 1994. Una publicación que vuelve a acoger voces de expertos, datos y cifras prospectivos y artículos de análisis de la agricultura y la ganadería familiar.

Hasta este escenario, en pleno centro de la capital, se han acercado numerosos profesionales del sector agrario, responsables políticos, personalidades académicas, periodistas y simpatizantes de UPA que han convertido el acto en una jornada de debate plural y reflexión.

“El cambio climático está provocando que desde hace años no tengamos una producción de alimentos global estable”, ha dicho José María Sumpsi Viñas, del Grupo de Alto Nivel de Expertos en Seguridad Alimentaria y Nutrición de Naciones Unidas, durante su intervención en la mesa redonda moderada por el investigador del CSIC y coordinador del Anuario Eduardo Moyano.

Esto, junto con las crisis derivadas de la Covid-19 y la guerra de Ucrania, han marcado los discursos tanto como están marcando las cuentas de resultados de las pequeñas explotaciones agrarias familiares. Algo especialmente preocupante para toda la sociedad si tenemos en cuenta otra cita del experto Sumpsi: “La agricultura familiar es a un país lo que la clase media a la democracia”.

Precisamente, sobre cambio climático ha hablado en la mesa de debate Ricard Ramón i Sumoi, alto cargo de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea. Más concretamente, ha explicado cómo la UE ha actuado y pretende actuar ante él para logar la neutralidad de emisiones antes del año 2050 y poniendo en valor los enormes esfuerzos a pie de campo que se piden desde Bruselas.

Otro tema fundamental en la mesa redonda ha sido la igualdad en el sector agrario. Sobre este asunto, Cristóbal Cano Martín, secretario general de UPA Andalucía, ha declarado: “No hay que incorporar a las mujeres, ellas ya están incorporadas. ¿Cómo no van a estarlo? Lo que hay que hacer es visibilizar el trabajo que ya hacen”.

Para conseguirlo, la última participante de la mesa, Elisa Fernández López, vicesecretaria general de UPA Castilla-La Mancha y presidenta de FADEMUR Castilla-La Mancha, ha señalado el Estatuto de las Mujeres Rurales de su región y la Ley de Titularidad Compartida como estrategia.

Antes de finalizar el acto se hizo entrega de los Premios de la Fundación de Estudios Rurales.

Los Premios Orgullo Rural 2022 recayeron sobre el líder agrario Domiciano Pastor, quien animó a “hablar del campo en positivo”; el influencer rural Rodrigo Carrillo (‘Tractorista de Castilla’ en Twitter), quien lanzó un mensaje similar; y, a título póstumo, la compañera de UPA-UCE Extremadura Isabel Alcalá, cuya familia recogió el galardón.

Tras ellos, ha subido al escenario el actor José Sacristán Turiégano para recoger el Premio de Cultura, Arte y Literatura 2022. Desde el escenario, Sacristán recordó sus raíces y, especialmente, a su padre, “el Venancio”, agricultor de Chinchón.

Después de él ha sido el turno del fotógrafo rural Joaquín Terán Carrasco, quien ha recogido el Premio Especial de la Fundación de Estudios Rurales a una vida dedicada a retratar el campo y sus gentes.

A continuación subió el periodista Xosé Precedo para recibir, en su nombre y en el de su compañero de profesión Xosé Hermida, el Premio 'Esteban López Plaza' de Periodismo y Comunicación por su objetividad y principios demostrados en el ejercicio de su profesión.

Este premio ha tenido un segundo galardón este año que ha recaído sobre el programa ‘Surcos’, por ser una ventana a la información especializada y de calidad en Castilla y León Televisión. La estatuilla ha sido entregada a su presentadora y directora, Cristina Carro.

Por último, la eurodiputada Clara Aguilera García ha tomado el micrófono para agradecer el Premio de Política, Economía y Ciencias Sociales. El campo ha querido agradecerle así su trabajo, a todos los niveles, en los foros internacionales de máximo nivel en los que participa.

La celebración ha sido clausurada por Lorenzo Ramos, secretario general de UPA, quien ha destacado el papel de la agricultura familiar para garantizar el suministro de alimentos “a pesar de las dificultades”, como las que causan los que están especulando con el precio de los insumos en el campo; Fernando Miranda Sotillos, secretario general de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, que ha asegurado que la agricultura familiar es un elemento clave en el futuro de nuestra agricultura; y Pepe Álvarez Suárez, secretario general de UGT, quien ha defendido que proteger la explotación familiar agraria debe ser una “estrategia fundamental” en España.

