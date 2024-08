Adif instala en Córdoba más pantallas acústicas para proteger las viviendas de los ruidos

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Adif, está instalando actualmente una pantalla antiruido de protección acústica próximo a la calle Manos Unidas, en la zona de la Cañada Real. Tal y como han explicado a este medio fuentes de Adif, se trata de una pantalla de 3 metros de alto por 1,45 m de ancho cuyos trabajos de instalación se prolongarán hasta mediados de octubre aproximadamente.

Esta pantalla de protección acústica está incluida en un contrato valorado en más de diez millones de euros por el que se están instalando un total de 34 pantallas en las provincias de Ciudad Real, Córdoba y Sevilla tanto junto a las vías de alta velocidad Madrid-Sevilla (ancho estándar) como a la vía de ancho ibérico (convencional) de la línea Alcázar de San Juan-Cádiz.

En el caso de la pantalla ubicada en la calle Manos Unidas, en la zona de actuación 4 de Córdoba Sur, se trata de una actuación junto a la línea de ancho convencional en el pk 443/09 de la citada línea Alcázar de San Juan-Cádiz. Otra actuación similar se está realizando también a un kilómetro de la anterior, en el pk 444/073.

Además de esta pantalla, Adif ha confirmado que instalará en la provincia de Córdoba un total de 21 pantallas de protección acústica. En primer lugar, se colocarán cinco pantallas en un tramo previo al acceso noreste del tramo soterrado donde se encuentra la estación de Córdoba. En concreto, entre los puntos kilométricos 340/217 y 341/929 de la Línea de Alta Velocidad (LAV) Madrid-Sevilla. En este tramo, las pantallas se localizan tanto en el lado de la plataforma de alta velocidad como en el de la línea Alcázar de San Juan-Cádiz.

En la zona sur de Córdoba se proyectan otras tres pantallas al suroeste de la estación de Córdoba, que se repartirán entre el lado de la LAV Madrid-Sevilla y la convencional Alcázar de San Juan-Cádiz.

Por último, en el núcleo de Villarrubia y en Almodóvar del Río se colocarán 12 y una, respectivamente. Las pantallas se repartirán entre el lado de LAV Madrid-Sevilla y la línea convencional Alcázar de San Juan-Cádiz.

Esta inversión se integra en los aproximadamente 700 millones de euros de inversión de las actuaciones de renovación integral de la LAV Madrid.-Sevilla.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!