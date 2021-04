Abril arranca con un 32% más de vacunas puestas en la primera semana en Córdoba

El ritmo de administración de vacunas contra la Covid19 en la provincia de Córdoba ha aumentado en esta primera semana de abril con respecto al mes anterior. En los primeros siete días de abril se han administrado un 32% más de vacunas contra el coronavirus que en el mismo periodo de marzo.

Así lo ponen de manifiesto los datos oficiales de la Consejería de Salud y Familias sobre la campaña de vacunación contra la Covid que se vienen desarrollando en la provincia cordobesa. Entre el 1 y el 7 de abril, Salud ha administrado un total de 23.907 dosis, un 32% más que las 18.120 puestas en la primera semana del mes de marzo.

En números absolutos, esto supone que en los primeros siete días del mes actual se han contabilizado 5.787 dosis inoculadas más de la vacuna que en la primera semana del mes anterior.

De hecho, en estos primeros días de abril ya se ha batido por dos veces el récord de vaunas puestas en un solo día en la provincia de Córdoba: si el Sábado Santo se administraron un total de 5.254 dosis -siendo estas casi la mitad de las administradas en toda Andalucía ese día festivo-, este mismo miércoles 7 de abril se ha rebasado esa cifra y se han anotado 7.451 dosis contra la Covid inoculadas en esa jornada.

Así, la tendencia a acelerar el ritmo de la vacunación va marcando las últimas jornadas, confiando en que el mes de abril sea un punto de inflexión de cara a la inmunización de la población. Ese ritmo ya se aceleró en el mes de marzo con respecto al anterior, administrando el 45% de las dosis de la vacuna contra la Covid19 que se habían puesto en Córdoba hasta entonces desde el inicio de la campaña de vacunación.

Ahora, habrá que comprobar los altibajos que el ritmo de la administración de vacunas pueda sufrir, dependiendo de la llegada de dosis y la decisión final sobre la inoculación de la fórmula de AstraZéneca. De un lado, las partidas de las marcas Pfizer y Moderna están llegando con más regularidad por parte de dichas farmacéuticas, mientras que la de AstraZéneca ha sufrido mermas en los envíos y, además, la sombra de sus efectos sobre la generación de trombos ha hecho que se modifique el tramo de edad de la población a la que se debe suministrar.

Actualmente, la Consejería de Salud y Familias está vacunanco con Pfizer y Moderna a la población mayor y en estos momentos lo hace con las personas de 70 a 79 años, tras concluir con los mayores de 80. Mientras, la de AstraZéneca que se había utilizado para trabajadores esenciales y población general menor de 65 años, a partir de ahora se utilizará para personas mayores de 60 años. Y, junto a ello, está por ver si reciben la segunda dosis de esta fórmula los menores de esas edad que fueron vacunados en primera instancia.

