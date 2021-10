El 93% de los cordobeses en edad de vacunarse está inmunizado contra la Covid

El 93% de los cordobeses en edad de vacunarse ya está inmunizado contra la Covid. Así se desprende de los datos facilitados este domingo por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, que señalan que la pauta completa de la vacuna ha alcanzado ya a 645.167 habitantes de la provincia cordobesa. Suponen el 82,5% del total de la población de cualquier edad.

En total, desde el inicio de la campaña de vacunación, Salud ha administrado 1.257.712 dosis de las distintas vacunas contra el coronavirus. Con ello, ya hay 654.613 cordobeses que cuentan al menos con la primera dosis de la vacuna, lo que supone el 94,2% de la población en edad de vacunarse -los mayores de 12 años-. Con respecto al total de la población de la provincia, de cualquier edad, supone el 83,7%.

Actualmente, la campaña de vacunación contra la Covid se desarrolla en centros de salud de la provincia, además de en unidades móviles en espacios de gran concurrencia de personas, en determinados días. Junto a ello, Salud está administrando la tercera dosis de refuerzo para las personas mayores: ya lo hizo en las residencias de mayores y ahora se ha empezado a inocular a la vez que la vacuna de la gripe desde mediados de este mes de octubre.

Andalucía ha administrado hasta este sábado 23 de octubre un total de 13.046.458 dosis de la vacuna contra la covid-19 --327 más en 24 horas--, y un total de 6.757.323 andaluces cuentan con la pauta vacunal completa --71 más--, mientras que 6.880.175 ya tienen al menos una dosis.

De esta forma, la región ha puesto 118.484 vacunas desde el domingo 17 de octubre hasta este sábado día 23, más del doble que las administradas la semana pasada (42.065) y la (52.402), en parte porque el viernes 15 fue cuando se empezó a poner la tercera dosis de la vacuna a mayores de 70 años.

Respecto al número de personas con la pauta completa, hay 19.669 personas más con la vacunación finalizada, menos que los completados la semana pasada (23.896) que el actual récord semanal de personas que completan la pauta de la vacuna del 27 de junio al 3 de julio (531.850).

Según indica el parte de la Junta de Andalucía, con estas cifras la región tiene al 79,8% de la población con la pauta vacunal completa, y al 90,6% de los mayores de 12 años, mientras que el 81,2% de la población y el 92,3% de los mayores de 12 años ha recibido la primera dosis.

Además, de las 7.451.975 personas incluidas en la población diana, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) consolidado a enero 2020 y confirmados a Europa Press por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, ya se han vacunado con una dosis 6.880.175 andaluces, por lo que todavía faltan 571.800 personas por inocular en la región.

Por provincias, en Sevilla se han administrado 3.036.544, y 1.576.658 personas han completado ya la pauta de la vacuna, mientras que en Málaga el total de dosis asciende hasta el momento a 2.473.175, y las personas con ambas inyecciones ya inoculadas son 1.269.799.

En Cádiz son 1.946.975 las vacunas administradas y las personas con la pauta completa suman 1.004.814; en Granada, 1.420.105 las administradas y 743.237 las personas con la pauta completa; y en Córdoba, 1.257.712 las dosis administradas y 645.167 las personas con la pauta completa de la vacuna.

El total de dosis administradas en Almería es de 1.113.442 y 576.142 personas han completado la pauta; en Jaén es 999.998, con 519.342 personas con la pauta completa, y en Huelva, 798.507 son las dosis administradas y 422.164 los inmunizados.

