Rosa Nacarino, ganadora del certamen de jóvenes diseñadores de Fuente Palmera de Boda

En el primer día de la Feria de Feria de la Boda de Fuente Palmera ha tenido lugar el VI Certamen de Jóvenes Diseñadores Fuente Palmera de Boda con el desfile de los 15 participantes seleccionados en esta edición.

Así, en la pasarela instalada en la Plaza Real del municipio colono han desfilado 30 propuestas de novia y de fiesta, dos diseños por cada joven creador. La ganadora de esta sexta edición ha sido la cordobesa Rosa Nacarino, que ha recibido un cheque de 1.200 euros y la posibilidad de desfilar en la próxima edición de Fuente Palmera de Boda.

El jurado ha estado compuesto Modesto Lomba, presidente de la Asociación de Creadores de Moda de España y creador de la firma Devota & Lomba; Cristina Ibarra, pintora y artista, Eva Pedraza, modelo, actriz y presentadora, y Manuel Jesús Adame Moro, presidente de la Asociación Empresarial de la Colonia de Fuente Palmera.

El objetivo de este Certamen de Jóvenes Diseñadores, organizado por la Asociación de Empresarios y que cuenta con la colaboración del Instituto Andaluz de la Juventud desde hace tres años, es apostar por los jóvenes creadores y sus diseños ofreciéndoles la oportunidad de mostrar su talento sobre una pasarela profesional.

Los desfiles continúan durante todo el fin de semana y se pueden ver en streaming por el canal de Youtube de Fuente Palmera de Boda.

Este viernes desfilará Alberto Muñoz, el ganador de la pasada edición del Certamen y la firma HigarNovias que presentarán sus últimas colecciones. El primero lo hará a las 19:30, la segunda a las 20:30.

El sábado por la mañana será el turno de Eva María Artesanía, a las 12:30. Y ya por la tarde la pasarela se llenará de moda con Creaciones Paqui Rivero, a las 19:00, An&Ber, a las 19:45, Martina Lowson, a las 20:30 y cerrará la pasarela María Bolancé, con su desfile, a las 21:15.

