Puente Genil, El Carpio y Castro del Río, los ayuntamientos donde aún no se sabe quién será el alcalde

Este sábado, entre la mañana y la tarde, se constituirán los diferentes ayuntamientos de la provincia de Córdoba tras las elecciones del pasado 28 de mayo. En principio, y salvo mayúsculas sorpresas de última hora, la jornada no tendrá demasiados puntos de atención, aunque habrá tres municipios donde la tensión se mascará hasta última hora. Estas más de de dos semanas de negociaciones han fructificado en varios de los municipios donde ningún partido obtuvo mayoría absoluta. Los partidos han logrado ponerse de acuerdo. Pero ha habido tres puntos donde a horas de que arranquen los plenos de investidura aún no se sabe qué va a ocurrir.

El ayuntamiento más habitado sin un futuro definido es Puente Genil. En este municipio el PP ganó las elecciones, pero sin absoluta. Un pacto entre el PSOE e IU podría arrebatarle la Alcaldía. Pero las fuerzas de izquierdas no se han puesto de acuerdo. Tras años de enfrentamientos muy intensos entre ambas formaciones, las negociaciones no han fructificado. La asamblea local de IU ha dicho no a pactar con Esteban Morales como alcalde, con el argumento de que ya en 2019 prefirió a Ciudadanos y con que durante este mandato se han privatizado o semiprivatizado servicios públicos.

En el PSOE no han pasado por un paso atrás de Morales, que será diputado provincial. El propio regidor saliente anunció que salvo sorpresa mayúscula el Ayuntamiento de Puente Genil pasaría a estar gobernado por el PP por primera vez desde la restauración democrática. Puente Genil es el tercer municipio más habitado de la provincia de Córdoba y una importante plaza que pierde el PSOE.

Un caso similar se da en El Carpio, donde las diferencias entre el PSOE e IU son irreconciliables. Tanto que Desiré Benavides, socialista, no repetirá como alcaldesa probablemente. En este municipio también ganó el PP. IU ha insistido en que no le dará los votos al PSOE mientras Benavides sea la candidata. Los socialistas no han cedido y el pacto no ha fraguado.

Algo distinta es la situación en Castro del Río, donde puede pasar cualquier cosa. El PP ganó las elecciones, pero IU y PSOE quedaron en segundo lugar empatados a concejales. El desempate lo tendría un concejal que se presentó por una agrupación de electores y que en el pasado fue militante socialista. Este concejal aún no se ha pronunciado claramente, y no se sabe si votará al candidato de IU, a sí mismo o se abstendrá. En estos dos últimos casos Castro del Río tendría un alcalde del PP.

Acuerdos de PSOE e IU

En el resto de la provincia, el PSOE e IU sí que han firmado acuerdos, que en algunos casos han sido de gobierno y en otros de gobernabilidad. Por estos acuerdos IU ganará una Alcaldía, la de Cardeña, donde el PP ganó las elecciones.

Por su parte, los socialistas lograrán la Alcaldía de Hinojosa del Duque a cambio de un acuerdo de gobierno con IU. En Peñarroya-Pueblonuevo IU también formará parte del equipo de gobierno local. En Adamuz, el PSOE se garantiza la alcaldía gracias a los votos de IU, al igual que en Posadas. En Baena, el PSOE gobernará el municipio con IU.

Por otra parte, el PSOE ha logrado garantizarse el gobierno local de Villaviciosa de Córdoba, tras lograr la firma de un acuerdo con la agrupación de electores El Alcornoque. Entre ambos partidos tienen mayoría absoluta.