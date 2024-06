El paro sigue bajando en Córdoba: mayo deja los mejores datos de empleo de los últimos 16 años

La provincia de Córdoba ha cerrado el mes de mayo con la cifra de paro más baja de los últimos 16 años. Tras bajar en abril de los 60.000 parados, algo que no ocurría desde agosto de 2008, el pasado mes la tendencia siguió a la baja, y otros 1.442 cordobeses salieron de las listas de desempleo.

Según los datos difundidos este viernes por el Ministerio de Trabajo, la provincia de Córdoba cerró el mes de mayo con 57.784 personas en demanda de un puesto de trabajo. Son 1.442 demandantes de empleo menos que en el mes de abril, y 4.362 menos que mayo de 2023, una caída del 7% en 12 meses.

Es la cifra más baja desde que estalló la crisis del ladrillo. En septiembre de 2008, en Córdoba había 61.267 desempleados. Antes de la crisis, la cifra de parados en la provincia de Córdoba siempre estuvo rondando entre las 49.000 y las 51.000 personas, una cifra aún difícil de alcanzar.

En Córdoba, ha mejorado la contratación en todos los sectores económicos. Como era de esperar, es en el servicios en el que más cae el paro, con 744 desempleados menos. Pero también en la construcción, con 175, en la agricultura, con 149, y en la industria, con 93.

El mes de mayo ha sido especialmente bueno. Se han firmado un 7% más de contratos que en abril, aunque el principal pero es que ha caído la contratación indefinida (-4%), en favor de los contratos temporales, que han crecido un 14%.

Hay que tener en cuenta que mayo es para Córdoba el mes de mayor actividad turística, de modo que es normal que se contraten refuerzos en sectores como el turismo y la hostelería. Así, con los últimos datos el 39% de los contratos que se firman en la provincia de Córdoba ya son indefinidos.

Andalucía ha registrado en el mes de mayo una caída del paro del 2,3%, siendo la comunidad autónoma que más ha bajado las listas de parados, con 15.585 personas menos hasta contabilizar 662.994 desempleados, por lo que sigue alejándose de la barrera de los 700.000 parados.

En lo que respecta al último año, el desempleo acumula un descenso de 44.325 parados en Andalucía, lo que supone un 6,27% menos.

Con estas cifras, Andalucía es la comunidad con mayor descenso del paro en términos absolutos durante mayo, seguida de Cataluña (-6.248) y la Comunidad de Madrid (-5.586 parados).

A nivel nacional, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 58.650 personas en mayo en relación al mes anterior, lo que supone un descenso del 2,2% en términos porcentuales.

Tras el retroceso de mayo, impulsado sobre todo por el sector servicios, el número total de desempleados se situó en 2.607.850 parados, su cifra más baja en un mes de mayo desde 2008, ha subrayado el Ministerio.

La bajada del paro en mayo, la cuarta consecutiva, es superior al retroceso que experimentó el desempleo en igual mes de 2023, cuando disminuyó en 49.260 personas, pero inferior al de mayo de 2022, mes en el que el desempleo bajó casi en 100.000 personas.

Desde el inicio de la serie histórica comparable en 1996, el paro ha bajado en mayo en 27 ocasiones y ha subido en dos: en 2020, cuando aumentó en 26.573 personas por la crisis del Covid, y en 2008, cuando se incrementó en algo más de 15.000 desempleados por la crisis financiera. En el lado contrario, el mayor descenso en un mes de mayo se produjo en 2021, con 129.378 parados menos.

En términos desestacionalizados, el paro registrado subió en el quinto mes de 2024 en 4.485 personas.

En el último año, el desempleo acumula un descenso de 131.260 parados, lo que supone un 4,8% menos, con un retroceso del paro femenino de 84.143 mujeres (-5,08%) y una caída del desempleo masculino de 47.117 varones (-4,3%).

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!