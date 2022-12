Mapa de las casas y viviendas rurales de la provincia de Córdoba

¿Tiene pensado darse una vuelta por la provincia de Córdoba en esta semana de largo puente invernal? Alojamiento rural no le va a faltar, porque Córdoba cuenta con un total de 767 casas o viviendas turísticas rurales repartidas a lo largo y ancho de su territorio, según los últimos datos de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.

El sector del turismo rural ha sido uno de los que mejor supo encajar la crisis de la Covid aunque, con la recuperación de la normalidad, el fin de las restricciones y la vuelta del turismo internacional ha perdido fuerza respecto a las ciudades. Aún así, el crecimiento de la oferta de turismo rural ha sido paulatino, de manera que las dos modalidades de viviendas turísticas regladas, la casa rural y la vivienda turística de alojamiento rural (VTAR), han aumentado en los últimos años en los pueblos y ciudades de Córdoba.

Concretamente, entre abril de 2020 y la actualidad, el número de casas rurales y VTAR de Córdoba ha pasado de 613 a 767, un crecimiento del 24,6%. La diferencia entre una y otra es que las VTAR no pueden dar servicios propios de un hotel o un negocio (nada de desayunos, comidas o servicio de habitaciones). Ocurre un poco como la diferencia entre los apartamentos turísticos y las viviendas con fines turísticos (VFT), en la que estas últimas tienen cierta ventaja al ser consideradas un complemento de renta (como el alquiler de larga duración) y no un negocio.

Así, al igual que en las ciudades, lo que más crece son las viviendas turísticas de alquiler rural, que han pasado de 326 a 457 (+ 40%), mientras que el número de casas rurales ha pasado de 287 a 307 (+ 7%). El número de plazas de hospedaje rural que hay en Córdoba en estos momentos es de 9.854, de las que la mayoría (6.704) están en VTAR.

El reparto de casas y viviendas turísticas rurales a nivel provincial es desigual, con la Subbética como principal núcleo de turismo rural desarrollado. Allí están Iznájar y Priego de Córdoba, las dos localidades que mayor oferta de casas rurales y VTAR concentran, con 112 y 91 alojamientos, respectivamente. A ellas les sigue Córdoba capital, cuyo término municipal tiene sierra y campiña, y que cuenta con 72 hospedajes de esta naturaleza. En cuarto lugar está Hornachuelos, con 42 y en quinto Carcabuey, con 39.

El número de VTAR y casas rurales se reparte por la provincia de la siguiente manera:

En Adamuz hay 6 alojamientos rurales; en Aguilar de la Frontera hay otras 6; en Alcaracejos, 6; en Almedinilla, 15; en Almodóvar Del Río, 23; en Añora, 2; en Baena, 15; en Belalcázar, 5; en Bélmez, 10; en Benamejí, 2; en Los Blázquez, 2; en Bujalance, 1.

En Cabra hay un total de 16 casas rurales y VTAR; en Carcabuey, 39; en Cardeña, 17; en La Carlota, 9; en Castro del Río, 5; en Córdoba capital, 72; en Doña Mencía, 2; en Ds Torres, 2; en Encinas Reales, 3; en Espejo, 1; en Espiel, 7; en Fuente la Lancha, 1; en Fuente Obejuna, 26; en Fuente Palmera, 8; en Fuente Tójar, 4; en Guadalcázar, 1; en El Guijo, 3; en Hinojosa del Duque, 4.

En Hornachuelos hay 42; Iznájar, 112; en Lucena, 9; en Luque, 7; en Montemayor, 3; en Montilla, 9; en Montoro, 10; en Monturque, 2; en Moriles, 3; en Nueva Cartera, 1; Obejo, 5; Palenciana, 5; Palma del Río, 3; Pedroche, 6; Peñarroya-Pueblonuevo, 3; Posadas, 13; Pozoblanco, 15; Priego de Córdoba, 91; Puente Genil, 7; Rute, 35.

En San Sebastián de los Ballesteros, 2; Santa Eufemia, 1; Santaella, 10; Torrecampo, 5; Valenzuela, 1; La Victoria, 2; Villafranca de Córdoba, 5; Villaharta, 4; Villanueva de Córdoba, 1; Villanueva del Duque, 7; Villanueva del Rey, 3; Villaralto, 1; Villaviciosa de Córdoba, 10; El Viso, 1; Zuheros, 8.

