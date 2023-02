La Junta hace oficial la denegación de tres parques solares en una zona repleta de animales en peligro de extinción

La Delegación Territorial de Economía y Energía de la Junta en Córdoba ha hecho oficial la denegación de los permisos de construcción y explotación de tres parques fotovoltaicos en Montoro por el impacto que tendría en una zona especialmente protegida repleta de animales en peligro de extinción, como el lince. Los proyectos rechazados fueron bautizados con los nombres de Mirabal I, II y III. Cada uno iba a tener una potencia de 50 megawatios y unas 85.000 placas fotovoltaicas. Además, se iba a ocupar una superficie de terreno en conjunto superior a las 220 hectáreas.

Como publicó este periódico, el proyecto es incompatible con la conservación de la biodiversidad en la zona. Aunque el paraje elegido está ocupado en su mayor parte por olivar de sierra, los técnicos de Medio Ambiente consideran que es precisamente ese árbol el que protege a todo el ecosistema, algo que se romperá con la construcción de miles de placas fotovoltaicas. Además, señalan, las plantas prevén la construcción de líneas de alta tensión para evacuar la energía eléctrica generada, algo que supone también una amenaza para la gran cantidad de aves que hay en la zona, muchas en peligro de extinción.

De momento, esta resolución no cierra las puertas a las obras. Contra la mismo, los promotores podrán interponer un recurso de alzada pero dirigido al consejero de Política Industrial y Energía en el plazo de un mes. Después, siempre le quedará la opción de acudir a los tribunales.

Ecologistas en Acción, U.D.I. Montoreña y la Asociación para la Defensa y el Patrimonio Natural de Montoro presentaron un extenso escrito de alegaciones contra los tres proyectos. Tras estudiarlas, el Servicio de Protección Ambiental de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en Córdoba tumbó el plan de esta multinacional para construir tres grandes parques solares entre Montoro y Marmolejo (Jaén), en una zona medioambientalmente muy sensible, al norte del río Guadalquivir, junto al río Yeguas (el gran cauce del lince ibérico en Andalucía) y en las inmediaciones del parque natural Cardeña Montoro. Un informe de este servicio, ratificado por la Delegación del Gobierno en Córdoba, consideró que la propuesta es “inviable” por su impacto ambiental y que por tanto no la puede autorizar.

