La Junta adjudica un contrato para revisar todos los puentes de sus carreteras

El perfil del contratante de la Junta de Andalucía ha publicado la adjudicación a la UTE --formada por Ines Ingenieros Consultores, UG21 y Construcciones Maygar-- el contrato de revisión de los 3.954 puentes, pasarelas y estructuras de la red autonómica de carreteras de Andalucía.

La Junta ha informado en un comunicado de que este contrato se centrará en la inspección y seguimiento del estado de todas las estructuras para tener una base de datos para planificar su rehabilitación, actuar en función de las prioridades y evitar los sobrecostes derivados de no actuar a tiempo en su reparación.

El nuevo contrato, con un coste de 3.768.998 euros, actualizará los datos del sistema Sigop (Sistema de Gestión de las Obras de Paso) de la Red Autonómica de Carreteras de Andalucía y ampliará las funcionalidades. Durante cuatro años se harán revisiones en las 3.954 estructuras de la red viaria autonómica: 293 puentes de grandes dimensiones, 1.445 puentes, 2.172 pontones y 44 pasarelas peatonales.

Técnicos especialistas llevarán a cabo inspecciones visuales minuciosas de cada estructura para evaluar cualitativa y cuantitativamente los deterioros observados. En este análisis se tendrán en cuenta aspectos de seguridad, funcionalidad, durabilidad y evolución para determinar su estado de conservación. En las estructuras en peores condiciones se redactará un informe de evaluación, que describa los daños de manera minuciosa, con un dictamen en relación a la durabilidad y seguridad y valorar de forma preliminar las actuaciones.

En las estructuras de grandes dimensiones con longitudes superiores a 300 metros se realizará una inspección principal de detalle con dron conforme a la legislación vigente. Asimismo, en aquellas estructuras de grandes dimensiones con tableros tipo cajón que sean visitables interiormente se realizará una inspección principal de detalle también de su interior cuando las luces sean superiores a 50 metros para puentes mixtos y a 90 metros para puentes de hormigón.

También se acometerán inspecciones principales subacuáticas en aquellas estructuras que previo análisis del inventario y estado de conservación presenten una mayor vulnerabilidad frente a la socavación y se encuentren en cauces que presenten valores de caudales máximos significativos.

