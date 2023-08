Ibéricos, garrafas de aceite y un mantocillo como premios de un sorteo sobre el uso del traje de gitana en la Feria de Villanueva

El Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba, a través de la Delegación de Cultura y Festejos, ha organizado una campaña con el objetivo de destacar la importancia del traje de flamenca, de gitana o de corto como “atuendo indispensable” para visitar la feria, que se celebra en la localidad desde el pasado domingo y hasta el 6 de agosto.

Por ese motivo ha convocado un sorteo en el que los participantes podrán recibir seis premios de dos lotes de productos ibéricos, tres garrafas de aceite de oliva virgen extra de la cooperativa olivarera Nuestra Señora de Luna y un mantoncillo.

La mecánica del sorteo consiste en publicar fotografías portando un traje de gitana y en el interior del recinto ferial. Las instantáneas deberán subirse a las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram, acompañadas del hashtag #feriajarota2023. Desde el ayuntamiento recuerdan la importancia de que las cuentas en las redes sociales no sean privadas, ya que sería imposible acceder a las publicaciones.

El plazo para participar finaliza este domingo 6 de agosto a las 23:59. El sorteo, que será público, tendrá lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba el miércoles 9 de agosto a las 12:00. Dicho sorteo será público. A cada perfil de Facebook, Instagram o Twitter que suba una fotografía o más con el hashtag #feriajarota2023 se le asignará un número que será con el que participe en el sorteo. Se irán sacando uno a uno hasta seis para otorgar la totalidad de los premios. Los ganadores serán llamados por teléfono esa misma mañana y se les comunicará cuándo y dónde podrán recoger su regalo.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!