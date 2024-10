Encierro en Carcabuey en defensa de su centro de salud

El alcalde de Carcabuey, Juan Miguel Sánchez, y el coordinador provincial de Izquierda Unida, Sebastián Pérez, han ofrecido este miércoles una rueda de prensa antes de iniciar un encierro en el consultorio médico del municipio, como protesta ante la situación de la sanidad pública en la localidad y la falta de respuestas por parte del gobierno andaluz del PP.

Juan Miguel Sánchez, alcalde de Carcabuey, ha mostrado su profunda gratitud hacia todos los presentes en la concentración: “Como alcalde y como carcabulense, se me ponen los pelos de punta al ver a tantas personas reunidas aquí hoy para defender algo tan importante como es nuestra sanidad pública”.

En su intervención, ha destacado la presencia de representantes del Ayuntamiento de Carcabuey, de otros municipios vecinos como Almedinilla, Castil de Campos, y miembros de diversas plataformas en defensa de la sanidad pública de toda la comarca, junto a colectivos como la Marea Blanca de Priego.

El alcalde ha reclamado lo que considera demandas básicas y justas para la ciudadanía de Carcabuey: la vuelta de dos tardes de Atención Primaria, que permitan el acceso al médico para quienes no pueden acudir por la mañana, la reposición del segundo médico que prometió la delegación de Salud y que, a día de hoy, sigue sin materializarse, y la instauración del servicio de pediatría una vez a la semana, que llevan más de siete años sin tener en el municipio.

“No estamos pidiendo nada extraordinario”, subrayó Sánchez. “Queremos lo que cualquier otro pueblo tiene: una sanidad digna y accesible para todos. Nos han prometido mejoras que no han cumplido, y eso no es aceptable”.

Por su parte, Sebastián Pérez, coordinador provincial de Izquierda Unida, ha felicitado a los vecinos y vecinas de Carcabuey por su compromiso en la defensa de su centro de salud. “Esto es un ejemplo de cómo un pueblo toma conciencia para defender lo suyo, porque ve en peligro no solo la sanidad, sino también la educación y la Dependencia”.

Pérez ha denunciado la falta de acción por parte de la delegada de Salud, María Jesús Botella, a quien ha acusado de no cumplir sus promesas y de lanzar amenazas a través de vídeos en lugar de solucionar los problemas de la sanidad pública en la localidad. Pérez ha sido contundente al señalar el trasfondo de la crisis sanitaria en Andalucía: “El gobierno andaluz del Partido Popular tiene un plan para la sanidad, y es privatizarla y desmantelarla. No creen en la sanidad pública porque para ellos no es importante; ellos tienen hospitales privados, pero la mayoría de la gente no. Si perdemos la sanidad pública, perdemos el futuro”.

El coordinador provincial hizo un llamamiento a la movilización, especialmente a las generaciones más jóvenes, insistiendo en que “si la gente se organiza y lucha, la batalla la tienen perdida, en referencia al gobierno andaluz del PP”. El encierro en el consultorio médico de Carcabuey representa, según ambos líderes, un punto de inflexión en la lucha por la defensa de la sanidad pública en la localidad y en Andalucía. “Este encierro es un antes y un después”, afirmó Pérez, animando a la ciudadanía a seguir organizándose y movilizándose para proteger un derecho fundamental como es la sanidad pública.