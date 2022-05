Casi un centenar de personas participan en la jornada ornitológica dedicada a las aves de la dehesa

Cerca de centenar de personas entre adultos y niños han participado en la segunda jornada ornitológica de Añora, celebrada en el entorno del Parque San Martín y en la zona de Los Jarales y dedicada a las aves de la dehesa. Organizada por el Ayuntamiento de Añora y por la Sociedad Española de Ornitología (SEO Birdlife) con la colaboración de la Diputación de Córdoba, la Plataforma de defensa de las Aves Esteparias y de la Asociación de Fotógrafos de Naturaleza Amigos de la Campiña, la cita comenzó con un paseo de avistamiento y con una conferencia en la que abordaron la forma de observar aves y su metodología, las técnicas para conocer las mejores fotografías y se impartieron una serie de recomendaciones para la construcción y colocación de cajas nido.

Durante la ruta que realizaron los participantes se pudo contemplar la enorme variedad de aves que pueblan el entorno de dehesa y monte bajo de la zona de San Martín. Guiados por expertos, los asistentes pudieron contemplar aves muy frecuentes en la dehesa como la urraca, el rabilargo, el herrerillo, el carbonero, tórtola turca o el buitre leonado, pero la calidad de este ecosistema se demostró en el avistamiento de aves tan escasas como el elanio azul, el milano real, el buitre negro, el águila calzada o la cigüeña negra, que constituyen auténticas joyas de la fauna ibérica.

De forma complementaria a la jornada ha habido dos exposiciones de fotografía, una dedicada a las aves esteparias de la Campiña y otra destinada al alzacola rojizo, que es el ave designada como especie del año por parte del SEO Birdlife.

Por otra parte, hoy se celebra, también el Parque San Martín, la segunda jornada del gurumelo, una seta que cada vez tiene más seguidores y es más conocida en la comarca de Los Pedroches, que cuenta con zonas donde prolifera en primavera. Tras una salida al campo para recoger gurumelos para su posterior clasificación, tendrá lugar un showcooking dirigido por Rafael Martínez, chef del restaurante Bandolero, de Córdoba.

