Cañete de las Torres ha cerrado este lunes el III Festival ‘Calles en Flor’ con la ‘guerrilla floral’ y la elaboración gratuita del salmorejo más grande del mundo, a cargo del chef Matías Vega. El cocinero ha realizado más de 550 kilos de este plato típico cordobés, que posteriormente ha sido repartido de manera gratuita entre los vecinos que se han acercado a la zona.

