La búsqueda de los 12 fusilados por el franquismo en San Sebastián de los Ballesteros

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera (Aremehisa) ha informado a través de una nota de prensa del comienzo el próximo lunes de los trabajos de localización , ubicación y exhumación de la fosa común del cementerio municipal de La Inmaculada de San Sebastián de los Ballesteros.

La fosa común dónde se pretende encontrar los cuerpos de 12 personas, diez hombres y dos mujeres, es de fusilados en las tapias del cementerio de San Sebastián de los Ballesteros en la madrugada del día 20 de octubre de 1936, naturales de las localidades cordobesas de La Victoria, Almodóvar del Río, Aguilar de la Frontera y Alcontar (Almería).

Los trabajos se llevarán a cabo con la financiación de la Diputación Provincial de Córdoba y el Ayuntamiento de La Victoria así como con la colaboración del Ayuntamiento de San Sebastián de los Ballesteros.

Los trabajos tendrán una duración estimada de un mes y serán realizados por un equipo interdisciplinar, conformado por historiadores, arqueólogos y antropólogos forenses. El desarrollo de los trabajos serán realizados por la empresa Aratspi, coordinados por Aremehisa y dirigidos por la arqueóloga Virginia Barea Pareja.

