Autorizan dos plantas solares gemelas que ocuparán casi 500 hectáreas

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ya ha publicado la concesión de la autorización administrativa definitiva para la construcción de dos plantas solares gemelas que ocuparán una superficie cercana a las 500 hectáreas entre Montemayor, Montilla y Espejo.

En concreto, la Junta de Andalucía ha dado luz verde a la construcción de dos proyectos con una potencia de 50 megawatios cada uno impulsados por una misma empresa, Onatrium Solar, que en cada parque se le asigna un número diferente. Las plantas solares se construirán en el pago conocido como El Salobral y en otro próximo llamado El Montecillo. En la primera se ha resuelto una alegación presentada por Ecologistas en Acción y finalmente se autoriza la construcción de estos dos parques fotovoltaicos.

Ahora, el plazo para que se inicien las obras es de dos años, según consta en la resolución. La compañía tendrá que solicitar los permisos en los ayuntamientos correspondientes antes de ponerse a trabajar.

Montemayor acogerá también la que hasta ahora sería la mayor planta solar de toda la provincia de Córdoba. El proyecto de esta planta tiene un presupuesto de 90 millones de euros, una ocupación de 541 hectáreas y la mayor potencia de todas las promovidas hasta ahora en la provincia de Córdoba: 250 megawatios por sí sola.

El proyecto se llama Cabra 0 y está promovido por la empresa Nueva Era Solar M&D. La iniciativa prevé también la construcción de una línea aérea a 400 kV para poder evacuar la energía hasta la subestación de Red Eléctrica Española en Cabra, con una inversión de 7.744.914 euros, que también utilizará otra planta solar llamada La Dehesilla.

