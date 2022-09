Los amantes del jamón tienen una cita en Villanueva de Córdoba

El Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba ha presentado hoy en la Diputación de Córdoba la XXII edición de la Feria del Jamón de Bellota 100% Ibérico de Los Pedroches, que recupera todo su esplendor con el formato original y con un programa que incluye los habituales concursos de cortadores, el del mejor jamón, exhibiciones de cocina de primer nivel con la basadas en el jamón e incorpora de nuevo innovaciones como el túnel del jamón, que se puso en marcha el año pasado y que alcanzó un notable éxito. La Feria contará además con una amplia diversidad de escenarios y de espacios de celebración, tal y como era antes de la pandemia: el pabellón polideportivo, las carpas anexas, la Plaza de España, el Centro de Iniciativa Empresarial (CIE) y edificios emblemáticos como el refugio, donde se celebrarán formaciones. Un total de 13 empresas adscritas a la Denominación de Origen Protegida (DOP) de Los Pedroches participarán en esta edición de la Feria.

En la presentación, celebrada esta mañana y en la que han participado el alcalde de Villanueva de Córdoba, Gabriel Duque; la vicepresidenta de la Diputación y presidenta del Iprodeco, Dolores Amo; el delegado territorial de Agricultura de la Junta, Francisco Acosta, y el presidente de la Denominación de Origen, Antonio Jesús Torralbo, el alcalde ha desgranado un programa que desarrolla todo el grueso de la actividad entré el jueves 6 de octubre y el sábado 8, siendo los días previstos para las degustaciones el viernes y el sábado. De este modo, el alcalde ha detallado que tras la inauguración oficial del jueves se celebrará el concurso que premia al mejor jamón de la DOP de Los Pedroches, uno de los más prestigiosos del mundo y en el que participan 12 de la industrias adscritas. Junto a este concurso, el alcalde ha destacado el nacional de cortadores y la competición que designa, por otra parte, al mejor cortador comarcal, que vela por la cantera en profesión decisiva para la degustación y puesta en valor del producto.

Gabriel Duque ha destacado igualmente la reedición del túnel del jamón, que ya fue un éxito el año pasado, cuando la Feria se celebró de forma restringida. Esta edición de vuelta a la normalidad se espera una afluencia masiva tanto a los concursos como a las actividades paralelas a la feria como la exhibición de cocina a cargo de Juan Pozuelo, muy conocido por sus colaboraciones en Canal Cocina y propietario de empresas de restauración y catering en Madrid.

El alcalde ha realzado que ésta es una Feria que pretende difundir los valores del gran producto que ampara la DOP Los Pedroches, a la que ha definido “como la más exigente en este ámbito”. Visitas guiadas a la dehesa, rutas por el municipio, formación para cortadores, programas de radio en directo de ámbito regional y nacional y degustaciones a precios populares completan el programa de un evento más que consolidado que vuelve al formato que la han convertido en una cita gastronómica obligada.

El presidente de la DOP Los Pedroches, Antonio Jesús Torralbo, ha destacado el trabajo de las 20 empresas e industrias adscritas a la DOP y de los 650 ganaderos vinculados a esta marca de calidad. “Son ellos la base fundamental de nuestro trabajo y son cada vez más las empresas y los criadores que apuestan por entrar en nuestro sello y eso es una gran noticia porque no hemos parado de crecer”. La pandemia, según el presidente de la DO, ha sido una lección. “Se han creado nuevos formatos de venta, nuevos canales de relación con el consumidor o nuevas iniciativas como la creación del túnel del jamón en la Feria”.

Con respecto a la evolución del mercado, el presidente de la DOP ha señalado que el crecimiento de las certificaciones de la marca de calidad en un 35% ha supuesto que las cifras de ventas de Los Pedroches estén por encima de las del resto mercado del ibérico de bellota. Así, si el sector general ha vendido hasta el 31 de agosto el 40% de la producción con respecto a las cifras históricas, la DO de Los Pedroches ha alcanzado el 47%. Y aún queda, según Torralbo el último cuatrimestre del año, que es el mejor en cuanto a ventas. “Creemos que alcanzaremos un nivel más que óptimo, lo que además nos indica una desestacionalización de la venta de nuestro producto, que ya no solo queda reducido a fechas tradicionales”, ha expresado el presidente de la DOP.

La vicepresidenta de la Diputación Provincial y presidenta de Iprodeco, Dolores Amo, ha destacado que esta Feria pone en valor un territorio y sus recursos endógenos y ha expresado el apoyo de la institución porque el jamón representa el trabajo y la labor de muchas personas de la zona. El delegado territorial de Agricultura de la Junta, Francisco Acosta, se ha referido a la enorme calidad de los jamones de Los Pedroches, un producto al que ha definido como la joya de la corona “única en el mundo”

