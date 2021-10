Más de 1.300 empresas, 1.700 alumnos y 84 proyectos: los números de la FP Dual en Córdoba

Un total de 1.710 plazas ofertadas, la implicación de 1.346 empresas y la puesta en marcha de 84 proyectos, 7 más que en el curso anterior, son alguna de las cifras que ha destacado la delegada territorial de Educación y Deporte en Córdoba, Inmaculada Troncoso, sobre la FP Dual en Córdoba durante su visita a las instalaciones del Ciclo Formativo de Grado Medio de Confección y Moda del IES Colonial de Fuente Palmera. En este sentido, la delegada ha resaltado los valores de esta formación dual, ya que “no solo ofrece un aprendizaje vinculado al tejido productivo de cada entorno, sino que aumenta la motivación del alumnado, la actualización de conocimientos y competencias, así como un alto índice de empleabilidad.

Un ejemplo muy representativo de formación FP Dual es Fuente Palmera, donde actualmente 11 de las empresas del sector de la moda, entre las que se encuentran Higar Novias, Aguilar Novias, Modas Tres Globos, la diseñadora Sara Ostos o Palomo Spain (Posadas), participan en la formación del alumnado del Ciclo Formativo de Confección y Moda del IES Colonial, muy vinculado con el sector del entorno, que permite una formación, por la variedad en la tipología de las empresas, muy completa al alumnado, desde la confección industrial, al diseño y patronaje exclusivo del pequeño taller.

Además, la delegada ha subrayado que “es imprescindible ir de la mano de las empresas” para conocer sus necesidades y diseñar una planificación adecuada que, además de formar a los jóvenes en materias que tienen futuro, de respuesta a las demandas de los distintos sectores productivos.

Durante su intervención, Inmaculada Troncoso ha detallado las ventajas de esta modalidad formativa que se percibe como remedio al posible desencaje entre las competencias que transmite el sector educativo y las que demanda el mercado laboral. También se plantea como una herramienta para combatir el desempleo juvenil, aumenta la competitividad y la formación en la empresa garantiza el acceso a una tecnología punta. “En el caso del Ciclo de Confección y Moda la empleabilidad del alumnado es alta, no solo por la contratación que le ofrecen las empresas de la localidad, sino porque muchos de ellos han montado su propia empresa de confección”, ha resaltado la delegada.

Asimismo, Inmaculada Troncoso se ha referido a actuaciones coordinadas por la Consejería para fomentar la FP Dual, como impulsar la figura del prospector de empresas, es decir el profesorado que realiza labores de sensibilización y captación de plazas formativas para el alumnado de dual. “En Andalucía, entre el año 2019 y 2020, 1.176 docentes realizaron este trabajo y visitaron a 16.405 empresas”, ha comentado la delegada.

Respecto a la nueva oferta en FP Dual, el delegada ha informado que los nuevos proyectos pertenecen fundamentalmente a las familias profesionales de Servicios socioculturales y a la comunidad, Comercio y marketing, Informática y comunicaciones, Sanidad y Transporte y mantenimiento de vehículos.

Modelo de FP

Por otro lado, la delegada ha asegurado “que en la Consejería tenemos claro el modelo de FP que queremos para y ya era hora de que se situara en el centro de la educación” y ha añadido que “la FP por fin está integrada en el sistema educativo y ya no está en departamentos estancos”. La delegada también ha resaltado en la visita a las empresas dedicada a la moda en Fuente Palmera que “la verdadera ventaja competitiva del alumnado radica en el talento, pero el talento por sí solo no garantiza el éxito. Una persona con talento necesita también la empatía y la capacidad de trabajar de forma colaborativa en equipo, de entender a los demás... Por tanto, no sólo son importantes los conocimientos técnicos, también las habilidades personales. Ello requiere un cambio de mentalidad y tienen un papel fundamental el centro, las familias y la sociedad en general”.

Así, la Consejería ha procedido a cambiar la planificación mejorando la oferta formativa en dos sentidos: de forma cualitativa, buscando un equilibrio entre la demanda del alumnado y las necesidades de las empresas. Y, por otro, aumentando cuantitativamente el número de plazas y de ciclos. Así, este año se han ofertado en nuestra provincia un total de 16.031 plazas, 2.672 más que en el curso 2020-2021, de las que 4.311 se destinan a los Ciclos Formativos de Grado Medio, 3.225 al Grado Superior, 1.425 a la Formación Profesional Básica, 6.760 a la Oferta Parcial Diferenciada, 150 a los Cursos de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio y 160 a Cursos de Especialización.

Entre ciclos y cursos de especialización, en Córdoba se ha ofertado para el curso 2021/2022 un total de 25 nuevas autorizaciones, la mayor oferta realizada hasta el momento, que acabará siendo aún mayor tras los últimos ajustes. En concreto, son 10 los nuevos ciclos ofertados (7 de grado superior y 3 de grado medio), 1 transformación a la modalidad Dual, 2 aumentos de grupo, 3 sustituciones de ciclos formativos que tenían una baja escolarización por otros que se adaptan a las necesidades de las zonas y a sectores de alta tasa de empleo, 3 ciclos que cambian a la modalidad a distancia, 3 adaptaciones a la transición LOGSE-LOE y 3 nuevos cursos de especialización. “Damos respuesta, con esta oferta, a las necesidades del tejido social y empresarial de nuestra provincia”, ha resaltado la delegada.