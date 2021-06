Vox pide al alcalde que "tome cartas en el asunto" de la comisión de investigación del Imdeco

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba y presidente de la comisión de investigación del Instituto Municipal de Deportes (Imdeco), Rafael Saco, ha mostrado este martes su "indignación porque tras dos meses de haber solicitado diversos expedientes por parte de todos los grupos no se ha recibido ninguno", de manera que ha pedido al alcalde, José María Bellido (PP), que "tome cartas en el asunto".

Según ha detallado en una nota el edil, "en el mes de abril tuvo lugar la última reunión de la comisión de investigación de los hechos ocurridos en el Imdeco y en esta reunión los grupos de la Corporación solicitaron documentos relativos a actas y expedientes, más de 50 documentos en total, de los que Vox, que además preside la comisión, no ha recibido ninguno para empezar a trabajar y desbloquear esta comisión, que no avanza en la investigación de los hechos".

"Más de dos meses después no tenemos absolutamente nada, no sabemos si obedece a dejadez, a falta de tiempo o a una estrategia", ha advertido Saco, quien considera que "ha llegado el momento de decir basta". "Nosotros creemos que dos meses es tiempo más que suficiente para haber adelantado algo", ha subrayado.

El concejal ha anunciado que además de continuar con los requerimientos va a enviar un escrito a Alcaldía para que Jose María Bellido "tome cartas en el asunto y exija colaboración con esta comisión por parte del Imdeco".

En esta línea, Saco ha explicado que su grupo estudia también "la posibilidad legal de que sean los propios consejeros del Imdeco los que soliciten esa documentación, entiendo que tienen derecho a ello", aunque "no está tan claro que puedan compartirla", ha comentado.

No obstante, ha incidido en que su grupo municipal no va a ceder en su "empeño de aclarar lo sucedido, porque estos hechos pueden ser lo suficientemente graves para exigir que los cordobeses conozcan la verdad", de modo que no van a "consentir que esta comisión se convierta en una tomadura de pelo", ha afirmado Saco, quien ha apostillado que van a "empezar a actuar desde ya".