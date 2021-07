Los vecinos de Las Moreras denuncian ante la Policía Local el riesgo de incendio por la acumulación de pastos

La Asociación de Vecinos 'La Palabra' de la barriada de Las Moreras, en la capital cordobesa, ha denunciado ante la Policía Local "el estado en el que se encuentran las plazas patio" de dicho barrio, para que los agentes verifiquen "la existencia de pastizales" y el consiguiente riesgo de incendio que conllevan.

Según ha informado la asociación vecinal, la presencia de pastos en estos espacios urbanos y rodeados de viviendas se hace evidente especialmente en el Patio Gabriel Celaya, por lo que se hace necesario, a su juicio, que los policías locales combrueben dicha situación y que la comuniquen "al área municipal" que corresponda, dado "el riesgo para las personas" que conlleva la presencia de los pastizales.

Tanto es así que este martes "ha ardido un pastizal cerca de la Plaza Bartolomé Polo Raigón", lo que evidencia que la falta de limpieza y la no retirada de los pastizales presentes en zonas urbanas "están favoreciendo" los incendios.

Sin embargo, según ha lamentado la asociación vecinal, el gobierno municipal de PP y Cs, "no solo no hace nada" ante la "vulnerabilidad" que presenta Las Morereras, "con los indicadores de pobreza y paro más desoladores de la ciudad", sino que, además, "coloca a toda la población en un riesgo permanente y no garantiza los derechos básicos".