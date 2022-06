Los vecinos del Distrito Sur denuncian “el abandono más absoluto” de esta zona de Córdoba

El Consejo de Distrito Sur, sus representantes y vecinos, han salido de nuevo a la calle este lunes para “denunciar el abandono más absoluto” de esta zona de Córdoba. En una concentración de protesta han querido poner el foco “nuevamente en el desinterés que existe por este distrito. Se firmó una moción aprobada en pleno del Ayuntamiento el 9 julio de 2021, prácticamente hace un año,por todos los grupos políticos, de la cual , solo algunas obras pendientes como Manuel Sagrado o la hoja de ruta del pabellón se han llevado a cabo. El resto de compromisos como más vigilancia policial, poda, recogida naranjas, aumentar la intensidad de la limpieza por Sadeco, más carriles bicis y arreglos de los que ya existen, espacios en la Normal de Magisterio para la participación, parking y un sinfín de otros compromisos y acuerdos, se han quedado en el papel”, denuncian.

Con pancartas reivindicativas, imágenes de distintas zonas del barrio y fotografías como protesta, los vecinos y el Consejo de Distrito también han criticado que no se haya declarado zona ACIRE todo el año las avenidas de Cádiz y Fray Albino “por la cantidad de eventos que se celebran en el entorno más cercano. Tenemos falta de aparcamientos y cuando hay eventos como la Feria, la Cabalgata… el incivismo e irresponsabilidad de otras personas al aparcar sobre el acerado queda reflejado en los desperfectos ocasionados posteriormente”.

Asimismo, en el comunicado que han leído, dan cuenta de que se ha elevado a la Junta Municipal de Distrito diferentes arreglos de carriles bici, acerados, falta de contenedores, arreglo de barandas, pasos peatones…. “Un sinfín de ruegos y preguntas que la mayoría de respuestas dependen de presupuesto o proyectos o simplemente no contestan”, denuncian.

Se trata de “presupuestos y proyectos que no se tienen en cuenta. Sin embargo, sales del distrito, pasas los puentes y la situación es totalmente diferente, no hay la cantidad de suciedad, jaramagos, alcorques vacíos etc, se friegan las calles, se reponen contenedores, aquí no”, critican.

“Desmantelamiento de centros cívicos”

Junto a ello, relatan que otra denuncia recurrente en el distrito Sur es “el desmantelamiento de los centros cívicos”. Y han puesto el acento en “la falta de personal generalizada, no sólo en nuestro centro, sino en todos los centros cívicos; el retiro del territorio de los técnicos de Participación Ciudadana y de Juventud. Han desaparecido las oficinas de atención ciudadana... personal que hace años venían ocupando diferentes despachos que ahora están totalmente vacíos. Hay centros cívicos que directamente han cerrado sus puertas”.

“La situación actual de los Centros Cívicos no puede ser más desalentadora y preocupante. Por todo esto apoyamos el calendario de actividades y reivindicaciones, al completo, que desde el Consejo del Movimiento Ciudadano se determine para la defensa de la Participación Ciudadana y sus espacios de funcionamiento en la ciudad de Córdoba”, han adelantado desde el distrito Sur.

Sobre la brecha digital, pese a los talleres de capacitación digital que se hanllevado a cabo en el distrito, denuncian que “desaparece el servicio que se venía ofreciendo en la antigua Normal de Magisterio. No todas las personas disponen de un dispositivo en casa o wifi. Seguimos siendo uno de los distritos más pobres no solo de Andalucía sino de España, no podemos exigir ni avanzar al mismo nivel que otras zonas de la ciudad”.

Acerca de la pobreza en el barrio, recuerdan que en lo que va de año, se han atendido más de 200 ayudas económicas familiares o de emergencia. “Las cifras lo dicen todo”. Y sobre las salas de juego, señalan que hay cinco locales de apuestas en uno de los barrios más pobres de la ciudad, donde “no hay espacios para la juventud estando en uno de los barrios más afectados por ludopatía”.

Terrenos para actividades deportivas y culturales

“Tanto en el barrio del Guadalquivir como Sector sur o Campo de la Verdad, por ejemplo, tenemos la zona que pega a la Ribera izquierda del rio, desde la calle Juan Pablo II , Acera del Río, hasta la autovía y todo el lateral de la calle de la acera del lindero, son terrenos que se podrían aprovechar y si algunos fueran privados al igual que se hacen acuerdos o convenios para edificar, parkings---, también se podría llegar algún acuerdo para Consejo Distrito Sur”, solicitan los vecinos, para desarrollar actividades deportivas y culturales.

“Ahora mismo estas zonas se encuentran muy mal estado e insalubres, prácticamente como todo el distrito. No hay espacios para los colectivos, asociaciones, etc, no hay espacios para la participación, necesitamos la apertura de la antigua Normal de Magisterio ya. Y que se arregle el perímetro que da tan mala imagen a este edificio tan emblemático”, aducen.

Y, para finalizar, han criticado que durante la pasada campaña electoral, el PP señalara que la Junta y el Ayuntamiento “cumplen con los barrios” y atendían las necesidades de esta zona de Córdoba. “Nos gustaría que nos explicaran qué se ha cumplido en nuestro distrito tanto a nivel autonómico como municipal. No hay nada más que darse un paseo para ver la realidad y que no es cierto lo que dicen. Hay que estar más en la calle y tener claro que se quiere invertir en este distrito para integrarlo en el resto de la ciudad”, han concluido.