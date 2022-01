Los vecinos de Alcolea se concentrarán para pedir un pediatra y un médico de urgencias

El consejo de distrito de Alcolea ha convocado una concentración frente al centro de salud de la localidad para reclamar la vuelta de un médico de urgencias y un pediatra. Es la reacción tras conocerse el trayecto hasta Córdoba que tienen que hacer desde el 20 de diciembre los vecinos de esta barriada para una cita pediátrica.

Todo porque, desde esa fecha, la pediatra que pasaba consulta en la localidad está de baja por maternidad y no se cubre esa plaza con un nuevo médico. Ante esta situación, los vecinos han organizado una protesta.

La convocatoria se ha organizado en las últimas horas. Los vecinos se han citado el próximo 20 de enero a las 17:00 para reclamar “una sanidad pública de calidad”.

Según declararon fuentes de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía a Cordópolis, este es el procedimiento que se sigue en el resto de bajas de cualquier centro sanitario. Las tres posibles opciones que se facilitan a los usuarios son asistencia telefónica, consultas en otro centro de salud, en este caso en La Fuensanta o consultas de un médico de atención primaria con conocimientos en pediatría.

