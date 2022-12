Urbanismo cree que el reglamento de la nueva Ley del Suelo será “el punto final del desarrollo de las parcelaciones”

El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Salvador Fuentes, ha expuesto este jueves que el reglamento reglamento de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), aprobado esta semana por el Consejo de Gobierno de la Junta, supone “un punto y final” para el desarrollo de las parcelaciones en Córdoba.

En ese sentido, ha concretado que “el desarrollo de las parcelaciones tienen con este reglamento un punto y final” y ha abogado por la colaboración entre la Junta de Andalucía y la Gerencia Municipal de Urbanismo en la labor inspectora para impedir que surjan nuevas parcelaciones, “para que no siga” este fenómeno urbanístico. Sobre ello, ha citado que “el último informe de la Fiscalía muestra su preocupación por este tipo de actuaciones” y ha llamado al “compromiso por todas las partes de que esto suponga un punto final”.

Fuentes ha apuntado a que deben ejecutarse los expedientes sancionadores sobre la edificaciones ilegales y “si hay que demoler vamos a demoler”.

El reglamento de la LISTA aprobado completa la revisión del marco normativo de ordenación del territorio y urbanismo iniciada hace tres años por el Gobierno andaluz para reducir la maraña normativa y el atasco urbanístico que ha lastrado el desarrollo de los municipios andaluces.

Salvador Fuentes ha afirmado que la nueva norma “pretende actualizar, modernizar y simplificar el marco normativo” urbanístico y ha destacado los aspectos que afectan más a Córdoba, como es la figura de las entidades urbanísticas certificadoras para la verificación de licencias, declaraciones responsables o inspecciones técnicas.ç

Asimismo, el reglamento concreta dos modelos de suelo -rçustico y urbano-. Y respecto al rúrstico, en Córdoba se marca como especialmente protegido el BIC de Medina Azahara, como preservado por riesgos de inundación la ribera del Guadalquivir, suelo preservado en la Vega del Guadalquivir y el Guadajoz, y rústico común en la Campiña.

Dotación de servicios básicos

También avanza en la figura del Asimilado Fuera de Ordenación (AFO) con lo que “multiplica la capacidad de regularizar situaciones que antes no se podían regularizar”, en palabras de Fuentes. En ese sentido, Urbanismo ya ha mantenido reuniones con comunidades de propietarios de parcelaciones y finalizará las pendientes antes de final de año, para elaborar el diagnóstico de la situación de cada una de ellas. “El artículo 176.6 contempla la posibilidad de que las parcelaciones clasificadas siempre que estén en el planeamiento y sea aprobado, puedan proyectar infraestructuras provisionales: no tiene que estar acabada la urbanización para esas obras de servicios básicos agua, saneamiento y electricidad”, ha avanzado Fuentes.

Asimismo, el nuevo reglamento contempla las vías para que las parcelaciones se puedan acoger a contar con suminiostros básicos, si se acogen a los determinados supuestos contemplados. Así, habría tres cricunstancias: Las parcelas en suelo no urbanizable del PGOU que antes tenían vetada cualquier posibilidad de regularización o suministros, con la LISTA y el reglamento se prevé hacer Planes Especiales de Mejora Ambiental. Sobre la base de la sostenibilidad, se puede establecer unos planes especiales de actuación para la sostenibilidad ambiental y social que incluya dotación de servicios.

En cuanto a las parcelaciones en suelo urbanizable pero no aprobadas en el PGOU, pueden seguir su vía normal o también tramitar Planes Especiales de Mejora Ambiental. Y en tercer caso, las parcelas en suelo urbano no consolidado, no tienen oprevisto que puedan hacer Planes Especiales de Mejora Ambiental, por lo que están abocadas a seguir su proceso de transformación.

En todo caso, los proyectos se abordarán uno a uno, con informes sectoriales en función de la situación de cada parcelación. Por ello, desde Urbanismo no han cifrado a cuántas parcelaciones o número de vecinos puede afectar la regularización de los servicios básicos para sus parcelas.