Un tercio de los empleos perdidos en junio se registraron en Córdoba capital

El paro en Córdoba capital ha vuelto a crecer tras varios meses registrando importantes descensos. El fin de la temporada turística y el parón en algunas campañas agrícolas se han hecho notar tanto a nivel provincial como en la capital, que registra uno de cada tres empleos perdidos en junio.

Los datos siguen siendo buenos si se miran a largo plazo. Desde el año 2008 no hay datos tan buenos en cuanto al número de parados en Córdoba capital. Justo en el año en el que estaba estallando la crisis inmobiliaria, la capital pasó de rondar casi siempre los 30.000 desempleados a irse por encima de los 40.000 en 2009 e incluso de superar los 50.000 parados en el año 2013. Desde entonces, el desempleo ha ido bajando de manera progresiva, aunque su descenso ha sido especialmente intenso y notable en el último año y medio.

Según los datos del Observatorio Argos de la Junta de Andalucía, Córdoba capital ha cerrado el mes de junio de 2022 con un total de 34.609 desempleados. En la provincia el último mejor mes de desempleo es precisamente ese diciembre de 2021. Anteriormenten hay que remontarse también a septiembre del 2008, cuando miles de personas comenzaron a perder sus empleos con el estallido de la crisis del ladrillo.

El rostro de los despidos en la capital ha sido masculino: un total de 247 hombres han perdido su empleo en junio, mientras que el paro también sumó a 83 mujeres.

A nivel provincial, el paro subió en el mes de junio en casi mil personas, tras varios meses registrando un descenso histórico. La subida del desempleo ha sido mayor a nivel provincia (+1,38%) que en la capital (+0,96%).

